Rodzeństwo Céline Dion. Gwiazda ma trzynaścioro braci i sióstr

Céline Dion należy do najbardziej znanych i utytułowanych wokalistek na świecie. Pochodząca z Kanady artystka sama założyła wyjątkową rodzinę, nie wstydząc się swoich skromnych korzeni w wielodzietnej, francuskojęzycznej rodzinie z Quebecu. Jej najstarsza siostra niedługo skończy 80 lat!

Céline Dion kończy 58 lat. Dekadę temu straciła męża i brata

Artystka urodziła się 30 marca 1968 roku w Charlemagne niedaleko Montralu. Jej rodzice, Adhémar i Thérèse, urodzili się w latach 20. i mieli francuskojęzyczne pochodzenie, używając tego języka na co dzień. Kariera Céline Dion rozpoczęła się w jej latach nastoletnich. Przyszła światowa gwiazda wychowywała się wśród muzykujących bliskich i po powrocie ze szkoły, której nie znosiła, grała z braćmi i siostrami na instrumentach. Po serii francuskojęzycznych albumów przełomowym momentem była wygrana w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1988 roku.

Menadżerem Céline został starszy o szesnaście lat, dwukrotnie rozwiedziony René Angélil, w którym z czasem się zakochała. Para pobrała się w 1994 roku i pozostała małżeństwem do śmierci mężczyzny w styczniu 2016 roku. Dwa dni po nim Céline Dion straciła także brata Daniela, również chorującego na raka.

Piosenkarka ma liczne rodzeństwo. Jest najmłodsza z czternaściorga dzieci

Zmarły Daniel Dion był ósmym dzieckiem Adhémara i Thérèse, zaś Céline urodziła się jako ostatnia, czternasta z rodzeństwa. Po powitaniu w 1962 roku bliźniąt rodzice piosenkarki nie spodziewali się kolejnego potomka. Sześcioletnia przerwa, po której na świat przyszła gwiazda, była najdłuższa w gronie czternaściorga dzieci.

Aktualnie nadal żyje trzynaście dzieci Dionów, podtrzymując rodzinne tradycje muzyczne. Najstarsza siostra gwiazdy, Denise Dion, 16 sierpnia będzie świętować swoje 80. urodziny. Po niej urodzili się Clément (1947), Claudette (1948), Liette (1950), Michel (1952), Louise (1953), Jacques (1955), Daniel (1956-2016), Ghislaine (1958), Linda (1959), Manon (1960), bliźnięta Paul i Pauline (1962) oraz właśnie Céline (1968). Ojciec gromadki zmarł w 2003 roku, w wieku 80 lat. Z kolei ich matka odeszła tuż przed 93. urodzinami w roku 2020.

10

Céline Dion wróci na scenę? Wkrótce możliwe wielkie ogłoszenie

Światowej sławy piosenkarka ogłosiła w 2022 roku, że choruje na rzadki i niezwykle obciążający organizm zespół sztywnego człowieka (SPS). Od tamtej pory Céline Dion nieczęsto pojawia się publicznie, a jeszcze rzadziej daje występy. Wzruszające było jej wykonanie "Hymne à l'amour" na otwarciu Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu. Dla fanów gwiazdy są jednak dobre wieści. Wszystko wskazuje na to, że niedługo Céline Dion ogłosi serię koncertów, które odbędą się w ramach rezydentury właśnie w tym mieście. Artystkę - być może po raz ostatni na wydarzeniu tej skali - będzie można zobaczyć we wrześniu i październiku br.

Sonda Chciałbyś pójść na koncert Celine Dion? Tak, jest świetna! Nie, wolę inne rodzaje muzyki.

22