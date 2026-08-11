BitterSweet Festival 2026 odbędzie się 13–15 sierpnia w Parku Cytadela w Poznaniu. Na czterech scenach wystąpi ponad 40 artystów.

Największymi gwiazdami trzech dni będą Gorillaz, Twenty One Pilots i Robbie Williams. W lineupie znaleźli się także m.in. Lorde, Jessie J, Ciara, Rita Ora, Tom Odell, Faithless, Major Lazer, Mrozu, Sobel i OKI.

Festiwal jest wyprzedany, a koncerty każdego dnia potrwają do późnych godzin nocnych. Najpóźniejszy punkt głównej sceny zaplanowano na 01:45 w nocy z soboty na niedzielę.

BitterSweet Festival wraca do Poznania z drugą edycją i tym razem organizatorzy przygotowali trzy dni naprawdę intensywnego grania. Na czterech scenach pojawi się ponad 40 artystów, a największymi gwiazdami poszczególnych wieczorów będą Gorillaz, Twenty One Pilots i Robbie Williams. Do tego dochodzą Lorde, Jessie J, Becky Hill, Rita Ora, Tom Odell, Ciara, Major Lazer, Faithless, Paul Kalkbrenner, Ashnikko, Mrozu, Sobel czy OKI. Bilety jednodniowe i karnety są już wyprzedane, więc w dniach 13–15 sierpnia Park Cytadela może stać się jednym z najgorętszych muzycznych miejsc w Polsce.

BitterSweet Festival 2026 – czwartek 13 sierpnia. Gorillaz, Lorde i Jessie J

Pierwszy dzień od razu stawia poprzeczkę bardzo wysoko. Na głównej BitterSweet Stage koncerty rozpocznie o 17:30 Becky Hill. O 19:15 pojawi się Jessie J, o 21:15 scenę przejmie Lorde, a kulminacją wieczoru będzie koncert Gorillaz zaplanowany na 23:30. To jednak tylko część czwartkowego programu. Na Enea Stage od 16:45 grać będą kolejno Sophia Stel, Charlie Jeer, Charlotte Cardin, Meute i Paul Kalkbrenner. Ten ostatni rozpocznie swój set dopiero o 00:15, więc pierwsza festiwalowa noc zdecydowanie nie skończy się wraz z ostatnimi dźwiękami koncertu Gorillaz.

BitterSweet Stage – 13 sierpnia

17:30 – Becky Hill19:15 – Jessie J21:15 – Lorde23:30 – Gorillaz

Enea Stage – 13 sierpnia

16:45 – Sophia Stel18:30 – Charlie Jeer20:15 – Charlotte Cardin22:30 – Meute00:15 – Paul Kalkbrenner

Next Stage – 13 sierpnia

18:00 – Bricknasty20:00 – ZEP22:15 – MPH

PKO Bank Polski Stage – 13 sierpnia

17:00 – Bliskoznaczni i Bartłomiej Topa18:15 – "Jak dbać o zdrowie psychiczne?"19:45 – Blue Jazz Orchestra & Paulina Przybysz21:00 – hoshii22:30 – Warszawska Orkiestra Sentymentalna

BitterSweet Festival 2026 – piątek 14 sierpnia. Twenty One Pilots zamkną główną scenę

Drugi dzień przyniesie kolejną serię wielkich nazwisk. Na BitterSweet Stage o 17:15 pojawi się Mrozu, później publiczność zobaczy Ritę Orę i Toma Odella. Najważniejszy koncert piątku rozpocznie się o 23:15 – wtedy na scenę wejdą Twenty One Pilots. Równie intensywnie zapowiada się program Enea Stage. Ashnikko wystąpi o 18:15, Chet Faker o 20:00, Parcels o 22:15, a już po północy imprezę będzie kontynuował Alok. W praktyce oznacza to, że także drugiego dnia uczestnicy będą mogli zostać na Cytadeli długo po zakończeniu koncertu headlinera.

BitterSweet Stage – 14 sierpnia

17:15 – Mrozu19:00 – Rita Ora21:00 – Tom Odell23:15 – Twenty One Pilots

Enea Stage – 14 sierpnia

16:30 – Leisure18:15 – Ashnikko20:00 – Chet Faker22:15 – Parcels00:30 – Alok

Next Stage – 14 sierpnia

18:00 – maks.tachasiuk19:45 – EBBB22:00 – In Parallel

PKO Bank Polski Stage – 14 sierpnia

16:30 – Bliskoznaczni i Mikołaj Bagiński18:00 – Bliskoznaczni i Urszula Dudziak19:30 – "Niezwyczajni. Kim jesteśmy dzięki historii?"20:45 – Orkiestra Kameralna PR Amadeus – część I21:45 – Orkiestra Kameralna PR Amadeus – część II22:45 – Orkiestra Kameralna PR Amadeus – część III

BitterSweet Festival 2026 – sobota 15 sierpnia. Robbie Williams, Ciara i Major Lazer

Ostatni dzień może okazać się największym testem festiwalowej kondycji. Na głównej scenie już o 17:15 wystąpi Sobel, o 19:00 Ciara, a o 21:00 publiczność przejmie Robbie Williams. To jednak wcale nie będzie finał wieczoru. O 23:30 rozpocznie się koncert Major Lazer, a o 01:45 zaplanowano specjalny projekt "BITTER Chopin, SWEET Chopin". Jednocześnie na Enea Stage będzie równie tłoczno od mocnych nazwisk. Zagrają tam Giant Rooks, Fukaj, Morad i OKI, a o 00:30 rozpocznie się koncert Faithless. To właśnie w sobotę szczególnie przyda się wcześniejsze zaplanowanie trasy między scenami, bo część najciekawszych występów będzie odbywać się bardzo blisko siebie.

BitterSweet Stage – 15 sierpnia

17:15 – Sobel19:00 – Ciara21:00 – Robbie Williams23:30 – Major Lazer01:45 – BITTER Chopin, SWEET Chopin

Enea Stage – 15 sierpnia

16:30 – Giant Rooks18:15 – Fukaj20:00 – Morad22:30 – OKI00:30 – Faithless

Next Stage – 15 sierpnia

18:00 – Max Baby19:45 – Borderline22:00 – Myd

PKO Bank Polski Stage – 15 sierpnia

16:30 – "Wszystko Oki?"18:00 – "Miłość w czasach algorytmów"19:15 – Poznański Chór Chłopięcy20:30 – Teatr Muzyczny w Poznaniu "Rewolta"22:30 – Marcin Masecki: "Suity Bluesowe"

BitterSweet Festival 2026. Kiedy i gdzie odbywa się impreza?

BitterSweet Festival 2026 odbędzie się od 13 do 15 sierpnia w Parku Cytadela w Poznaniu. Organizator zapowiada ponad 40 artystów i cztery festiwalowe sceny. Zarówno karnety, jak i bilety jednodniowe zostały wyprzedane. Przy tak rozbudowanym harmonogramie warto wcześniej sprawdzić godziny wybranych koncertów. Organizator udostępnia również festiwalową aplikację z mapą, aktualizowanym timetable'em, powiadomieniami oraz możliwością stworzenia własnego dziennego lineupu.

BitterSweet Festival 2026 – najważniejsze informacje

Kiedy: 13–15 sierpnia 2026

Gdzie: Park Cytadela, Poznań

Liczba scen: 4

Headliner 13 sierpnia: Gorillaz – 23:30

Headliner 14 sierpnia: Twenty One Pilots – 23:15

Headliner 15 sierpnia: Robbie Williams – 21:00

Bilety: karnety i wejściówki jednodniowe są wyprzedane.

Eska Summer City Olsztyn i SUP Family Day nad jeziorem Ukiel