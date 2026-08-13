Anja Rubik kusi na rajskich wakacjach. Zrzuciła nawet górę od bikini

Anja Rubik wciąż na modowym szczycie

Mająca 43 lata Anja Rubik jest wciąż zaliczana do ścisłego grona najbardziej rozchwytywanych modelek globu. Swoją karierę rozpoczęła wcześnie – mając 13 lat wzięła udział w konkursie Elite Model Look, co otworzyło jej drzwi do prestiżowej agencji. Dwa lata później po raz pierwszy przeszła po wybiegu podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Ten udany start zaowocował przeprowadzką do stolicy Francji i błyskawicznym wzrostem popularności w świecie fashion.

Mimo że wiele modelek kończy karierę przed trzydziestką, pozycja Anji Rubik w świecie mody wydaje się być niezachwiana. Oprócz ugruntowanego statusu ikony modelingu, gwiazda z sukcesami próbuje swoich sił w projektowaniu ubrań i prowadzeniu programów telewizyjnych. Jest także mocno zaangażowana w sprawy społeczne – powołała do życia organizację SEXEDPL, dbającą o dostęp do rzetelnej wiedzy na temat edukacji seksualnej.

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Anja Rubik na rajskich wakacjach. Na plaży zrzuciła stanik

Kiedy tylko pozwala jej na to grafik, polska gwiazda wybiegów wybiera się w podróże. Od kilku tygodni nieprzerwanie cieszy się wakacjami, odwiedzając najpierw Majorkę, a potem spełniając swoje marzenie o wizycie w Rwandzie.

Podróż życia. Ta, która była na samym szczycie mojej listy marzeń, od kiedy pamiętam. [...] To była jedna z najbardziej niezwykłych podróży - napisała na Instagramie.

W Afryce modelka przemierzała górskie trasy i z bliska obserwowała goryle w ich naturalnym środowisku. Po powrocie szybko zmieniła kierunek i poleciała z gronem znajomych na Ibizę, by tam zażywać słońca i kąpieli w basenie. Wakacyjne wspomnienia skrupulatnie relacjonuje na swoim instagramowym profilu. W udostępnionych galeriach zachwyca nienaganną figurą – pokazała się nie tylko w skąpych strojach kąpielowych, ale też na odważniejszych ujęciach, na których opala się topless lub pozuje bez ubrań.

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