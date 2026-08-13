Te kolory paznokci będą najmodniejsze tej jesieni. Zapomnij o klasycznej czerwieni i postaw na coś bardziej ekstrawaganckiego

Jesienią 2026 w manicure dominować będą zarówno głębokie, nasycone barwy, jak i delikatne, naturalne odcienie.

Alternatywą dla intensywnych barw będą bardziej stonowane barwy.

Sprawdź, które kolory paznokci oraz jakie zdobienia będą najmodniejsze jesienią 2026.

Trudno wyobrazić sobie jesienny manicure bez głębokiej czerwieni. Tym razem klasyczne bordo ustąpi miejsca odcieniom kojarzącym się z czerwonym winem, dojrzałymi wiśniami czy rubinem. Taki kolor jest elegancki, ale nie przesadnie oficjalny, dlatego sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i przy większym wyjściu. Burgund można nosić solo albo przełamać go połyskiem. Ciekawie prezentuje się także w wersji z efektem kociego oka, który nadaje płytce nieco więcej głębi.

Czekolada zamiast klasycznej czerni

Jesienią warto spojrzeć przychylnym okiem na brązy. Ciepła czekolada, kakao, kawa, karmel czy głębokie espresso będą jednymi z najbardziej uniwersalnych propozycji sezonu. To dobra wiadomość dla osób, które lubią ciemne paznokcie, ale czerń wydaje im się zbyt mocna. Brąz wygląda miękko i świetnie pasuje do jesiennej garderoby. Co więcej, można połączyć kilka jego odcieni na jednej dłoni.

Śliwka, oliwka i granat. Te kolory będą królować w salonach kosmetycznych

W jesienne trendy mocno wpisze się również ciemna śliwka. W zależności od światła może wyglądać niemal jak czerń albo ujawnić fioletowe i wiśniowe tony. To propozycja dla tych, którzy chcą czegoś mniej oczywistego niż czerwony manicure. Nie zabraknie również zieleni, jednak nie jakby się mogło wydawać w ciemnej, butelkowej wręcz odsłonie. Oliwka, khaki, szałwia i głęboka zieleń leśna będą królować na naszych paznokciach i jednocześnie dobrze współgrać z brązem, beżem oraz złotymi detalami.

Miłośniczki chłodniejszych kolorów mogą natomiast postawić na granat. Szczególnie efektownie zapowiadają się odcienie atramentowe, denimowe i przypominające nocne niebo.

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Naturalne paznokcie nadal modne

Jesień 2026 nie będzie jednak należeć wyłącznie do ciemnych lakierów. Na drugim biegunie znajdą się półtransparentne róże, mleczne beże i delikatne odcienie brzoskwini. Taki manicure wygląda świeżo i schludnie. Paznokcie sprawiają wrażenie zadbanych, ale jednocześnie nie są mocno wystylizowane. To właśnie dlatego naturalne wykończenia pozostają ciekawą alternatywą dla mocnych, jesiennych barw.

Te zdobienia będą najmodniejsze jesienią 2026

W nadchodzącym sezonie liczyć będzie się nie tylko sam kolor, lecz także sposób jego wykończenia. Popularność zyskają metaliczne akcenty, efekt cat eye, delikatny połysk oraz połączenie matu z błyszczącą powierzchnią. Ciekawą opcją pozostanie również micro french. Zamiast klasycznej białej końcówki można wykorzystać bordo, czekoladę, oliwkę albo srebro.

Jesień 2026 w manicure daje sporo możliwości. Możemy zdecydować się na elegancki burgund, apetyczny brąz, tajemniczą śliwkę, leśną zieleń czy atramentowy granat. Jeśli natomiast bliżej nam do minimalizmu, nic nie stoi na przeszkodzie, by postawić na mleczny beż lub transparentny róż. Jedno jest pewne - jesienny manicure nie musi być nudny. W tym sezonie klasyka spotyka się z odrobiną blasku, a mocne kolory równie dobrze odnajdują się obok subtelnych, naturalnych stylizacji.

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