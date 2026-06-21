Burza w sieci po słowach Dody ws. prezydenta Nawrockiego. "Pseudo patriotyzm"

Doda to jedna z tych gwiazd polskiego show biznesu, które wolą nie pchać się do polityki, by nie narzucać nikomu własnych poglądów politycznych. Zamiast tego woli angażować się społecznie i charytatywnie. Czasem jednak zapytana wprost, udziela komentarza, gdy jej zdaniem w grę wchodzi dobro narodu polskiego.

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Doda apeluje do ludzi, żeby angażowali się w akcje charytatywne. Zezłościła się!

Doda jest dumna z prezydenta Karola Nawrockiego. Nie przebierała w słowach

Podczas pierwszego dnia trasy koncertowej Lata z Radiem i Telewizją Polską, dziennikarka serwisu Kozaczek zapytała Dodę, co sądzi o kontrowersyjnej decyzji prezydenta RP Karola Nawrockiego, który odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych miano "Bohaterów UPA". Wokalistka stanowczo poparła decyzję polskiego prezydenta.

Jestem dumna z prezydenta i uważam, że w świecie, w Polsce zwłaszcza, w której tak naprawdę mało ludzi jest honorowych, patriotycznie podchodzących do swojej ojczyzny i przede wszystkim pamiętającym przeszłość, ważni są ludzie, którzy potrafią się postawić, którzy potrafią nie wchodzić w tyłek i nie uginać karku, tylko myśleć o honorze, o ojczyźnie i o tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli żeby jako Polacy móc sobie spojrzeć w oczy. Jeżeli my dajemy z siebie więcej niż dla nas, dla rodaków, dla kogoś kto przychodzi do naszego kraju, odbieramy swoim, a dajemy innym, a w zamian za to otrzymujemy taki policzek w twarz, to tak jakbyśmy pomagali Niemcom, a ktoś w zamian za to by zrobił ze swojej najbardziej dumnej armii nazwę SS-mańską - powiedziała [za: Kozaczek.pl].

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Burza w sieci po wywiadzie Dody

Taka wypowiedź nie mogła oczywiście przejść bez echa, zwłaszcza, że decyzja prezydenta Nawrockiego spolaryzowała polskie społeczeństwo. Część internautów podziela opinię Dody:

Doda jest jedną z nielicznych w naszym kraju, która jest prawdziwą patriotką ❤️ i przede wszystkim nie boi się tego i mówi o tym głośno! Brawo Doda!!!

Dokładnie oni nie szanują Polaków. Brawo Doda.

Dominują jednak krytyczne komentarze, w których internauci zarzucają Dodzie brak wiedzy dot. dyplomacji, ekstremizm, a nawet "pseudo patriotyzm".

Może lepiej zajmij się śpiewaniem a nie polityką [...]. Kiedy artyści zaczynają zajmować się polityką wtedy kończą się ich kariery. Dla nas Piłsudski jest bohaterem ale dla Litwinów jest najgorszym oprawcą. Tak samo jest w przypadku Ukraińców. Niestety była wojna i każdy walczył o swoje. Może w końcu czas wybaczyć sobie nawzajem i zakończyć tę waśnie, Polacy też nie byli krysztaliczni.

Patriotyzm to nie jest to samo co pseudo patriotyzm i środowiska nacjonalistyczne, które uważają się za patriotów a nie znają nawet definicji miłości do ojczyzny. Nie wolno mylić jednego z drugim. Jeśli ktoś podejmie złą decyzję dla swojego kraju zważając na to w jakiej sytuacji geopolitycznej się znajdujemy i będzie robić wszystko by pokazać, że nie będzie mu się pluło w twarz ( nawet jeśli nikt tego nie robi ) a jego honor przysłoni zdrowy rozsądek- to przepis na tragedię. Każdy człowiek, który myśli logicznie wie, że ten ruch dla Ukrainy nie ma znaczenia a dla Polski jest zły :)

- czytamy w komentarzach.

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