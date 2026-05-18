Brak biletów? Wtedy na pomoc przychodzi Radio ESKA

Mati Fuczyło z Radia ESKA rozdawał bilety tuż przed koncertem Maty

Ekipa Radia ESKA postanowiła działać do ostatniej chwili. Mati Fuczyło pojawił się pod PGE Narodowym dosłownie przed samym koncertem Maty i rozdawał bilety osobom, którym nie udało się zdobyć wejściówek wcześniej. Akcja była prosta - jeśli los się do ciebie nie uśmiechnął, Radio ESKA mogło to zmienić w ostatniej chwili.

To już druga część akcji. Jak zaczęła się historia?

To nie pierwsza odsłona biletowej pomocy ze strony Radia ESKA. Kilka dni wcześniej ekipa stacji pojawiła się przed II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie - tą samą szkołą, która przed laty stała się symbolem debiutu Maty i kultowej "Patointeligencji".

5 maja, w dniu matury z matematyki na poziomie podstawowym, Mati Fuczyło miał dla abiturientów wyjątkową niespodziankę - podwójne wejściówki na koncert rapera na PGE Narodowym. Żeby je zdobyć, trzeba było poprawnie rozwiązać matematyczne zadanie przygotowane przez redakcję. Bilety trafiły do siedmiorga szczęśliwców.

Mata na PGE Narodowym - wielki powrót

Koncert "The Best Of Mata" na PGE Narodowym był jednym z największych wydarzeń muzycznych w Polsce w tym roku. Mata, czyli Michał Matczak, od swojego debiutu w 2019 roku stał się jednym z najważniejszych głosów polskiego rapu - a koncert na PGE Narodowy jest tego najlepszym dowodem.

Fani mieli też wyjątkowy wpływ na kształt całego show. Za pośrednictwem platformy Spotify trwało głosowanie, w którym słuchacze mogli wybrać dodatkowy utwór na setlistę koncertu.

Lubię angażować moich fanów w proces twórczy, więc cieszę się, że w kolejnej wspólnej akcji ze Spotify będą mogli pomóc mi wybrać brakujący element setlisty

- mówił raper.