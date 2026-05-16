Tłum gwiazd na koncercie Maty. Roxie niczym Shakira, Maryla z laleczką, a Skolim jak Jackson

Mata postanowił podsumować swoją karierę na PGE Narodowym w Warszawie. Show rapera w formule "the best of", odbywające się pod patronatem Radia ESKA, miało miejsce w piątek, 15 maja 2026 roku. Artysta rozpoczął koncert od numeru, który odmienił jego życia, czyli "Patointeligencji". Przez dwie kolejne godziny fani, którzy zakupili wejściówki na to wyprzedane show, byli bombardowani hitami z katalogu "młodego Matczaka". Topowego przedstawiciela polskiej rap sceny z widowni oklaskiwali jego koledzy z branży, m.in. Quebonafide czy OKI, uchwyceni na "Kiss Cam". Na scenie również roiło się od gwiazd.

Oprócz White'a 2115 czy Żabsona, który ze szczerym zachwytem gratulował swojemu koledze wielkiego sukcesu, przypominając czasy, gdy podglądał jego początki w studiu nagraniowym, przez scenę PGE Narodowego przemknęli również Roxie Węgiel, Maryla Rodowicz i Skolim, z którymi Mata nagrał duety, jak również Anja Rubik, początkowo pomylona z Taco Hemingwayem.

Plejada gwiazd na koncercie Maty: Roxie, Rodowicz i Rubik

Mata, najmłodszy artysta, który wypełnił PGE Narodowy, miał co podsumowywać. Artysta ma na swoim koncie numery, które wygenerowały setki milionów odsłon, w tym rozmaite współprace muzyczne. Na scenie u boku rapera pojawiła się m.in. Roxie Węgiel. Wokalistka, będąca aktualnie w swojej "Błękit" erze, postawiła na strój właśnie w tym kolorze. Artystka wykonała z Matą "Falochrony" - ich wielki hit, wywijając do niego biodrami niczym Shakira.

Rodowicz, stawiająca w ostatnim czasie na komfortowe dresy, aniżeli spektakularne kreacje sceniczne, pojawiła się na scenie ze swoją podobizną w postaci lalki, którą wręczyła raperowi na oczach dziesiątek tysięcy fanów. Artystka, jak podkreśliła później na Instagramie, zadbała o każdy detal.

Entuzjazm pośród publiczności wywołało pojawienie się Skolima. "Król latino" zaśpiewał z Matą numer "Kamikaze", a oprócz niego, na scenę wyszedł również doskonale znany jego fanom gitarzysta Luxon. Artysta podziękował Michałowi za możliwość wystąpienia u jego boku na wyprzedanym koncercie.

Show skradła również Anja Rubik. Supermodelka przeszła po wybiegu PGE Narodowego w rytm hitu "Szafir", jakby to był profesjonalny pokaz mody. Zobaczcie zdjęcia z tego wyjątkowego, historycznego wręcz wydarzenia.