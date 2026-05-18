Co to znaczy "Bangaranga"? O czym jest piosenka, która wygrała Eurowizję 2026?

"Bangaranga" - o czym jest zwycięska piosenka Eurowizji 2026?

Dara, zwyciężczyni Eurowizji 2026, opisuje "Bangarangę" jako muzykę pop z elementami folkloru. Tekst piosenki zawiera wersety takie jak "jestem aniołem, jestem demonem", "nie podążam, jestem przywódcą" i "witamy w zamieszkach", wzmacniając motywy chaosu, wolności i wyrażania siebie. Kukierzy, czyli grupa ludzi biorących udział w ceremonii, podczas której przebierają się w kostiumy z futra, dzwonków i masek zwierząt i wydają głośne dźwięki, aby odpędzić złe duchy, stali się główną inspiracją dla utworu.

To hałas, ogień i rytm użyte jako siła dobra – aby przepędzić zapadłą ciemność, by przywrócić pokój do życia. "Bangaranga" to bunt – ale radosny. Zaproszenie, a nie groźba - mówi Dara.

Samo słowo "bangarang" pochodzi z języka jamajskiego i oznacza "zamieszki" lub "zakłócenie porządku", a w języku bułgarskim oznacza "bunt".

Kim jest Dara z Bułgarii?

Dara jest jedną z najbardziej znanych artystek popowych w swoim kraju. Najbardziej znana jest ze swoich hitów "Thunder", "Call Me" oraz "Mr. Rover", które przez wiele tygodni dominowały na listach przebojów. Oprócz licznych numerów 1 na oficjalnej bułgarskiej liście Airplay Chart, Dara stała się również ważną postacią współczesnej sceny muzycznej Bałkanów. Jej utwory i teledyski zgromadziły ponad 80 milionów odsłon i odtworzeń. Dara wspierała także nowe pokolenie muzyków jako mentorka w programie "The Voice of Bulgaria" w latach 2021 i 2022. Jej najbardziej osobisty projekt do tej pory — album "ADHDARA" — został wydany w 2025 roku.