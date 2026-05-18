Pola Wiśniewska przerywa milczenie po rozstaniu z liderem Ich Troje. Zdradza, na co teraz czeka

Koniec związku Poli i Michała Wiśniewskich. Co dalej z życiem uczuciowym?

Wiadomość o zakończeniu relacji między Polą a Michałem Wiśniewskim wywołała spore poruszenie zarówno w mediach, jak i wśród osób śledzących losy celebrytów. Ich relacja, budząca od początku ogromne emocje, była przez wielu uważana za trwałą przystań dla obojga. Niestety, po kilku wspólnych latach podjęli decyzję o rozstaniu, co zaskoczyło wielu fanów, nawet pomimo wcześniejszych plotek o kryzysie. Obecnie każde z nich układa sobie życie od nowa.

Pola Wiśniewska odpowiada na pytania o nową relację

Ostatnio Pola Wiśniewska coraz śmielej udziela się w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dyskutuje z obserwatorami i dzieli się osobistymi refleksjami. Jeden z poruszonych tematów dotyczył bezpośrednio jej przyszłości w sferze uczuć i tego, czy wciąż pokłada nadzieję w prawdziwej miłości.

Gdy jeden z internautów zapytał, czy widzi jeszcze szansę na zbudowanie nowej relacji, odpowiedziała bardzo stanowczo. Zaznaczyła, że jest otwarta na nowe związki, lecz nie chce się wiązać pod wpływem presji otoczenia czy z powodu osamotnienia. Była partnerka lidera Ich Troje podkreśliła, że wierzy w uczucie, które rodzi się w sposób naturalny, bez przymusu i bez konieczności zabiegania o atencję drugiej osoby.

Celebrytka dodała również, że nie ma zamiaru na siłę poszukiwać partnera. Uważa, że najpiękniejsze momenty w życiu pojawiają się same, kiedy jesteśmy na nie gotowi, bez prób ich wymuszania. Takie podejście ewidentnie świadczy o tym, że obecnie najbardziej ceni sobie spokój i stabilność emocjonalną.

"Tak, wierzę. Wierzę, że sama mnie znajdzie. Że nie będę musiała jej szukać ani o nią walczyć (...) I że będzie to miłość do innych niepodobna. Dojrzała, spokojna, pewna" - napisała w sieci Pola Wiśniewska.