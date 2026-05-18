„Jeśli czujesz, że to rodzina. To właśnie Family” – kultowa marka kawy pokazuje, jak zmienia się definicja rodziny

Kawa niezmiennie pozostaje naszym codziennym rytuałem, który sprzyja chwilom wytchnienia, ale i socjalizacji. Symboliczne zaproszenie „na kawę“ nierzadko staje się początkiem wyjątkowej relacji. Współczesna rodzina coraz częściej nie jest definiowana przez więzy krwi, lecz przez to, kogo świadomie określamy naszymi „bliskimi“ – przyjaciół, partnerów, współpracowników, sąsiadów, a nawet pupile. To oni stają się częścią naszej prywatnej „Family”.

– Wokół rodziny pojawia się coraz więcej trendów, a jej definicja przebudowuje się pod wpływem dużych zmian społecznych, technologicznych czy demograficznych. Przede wszystkim zmienia się sam model rodziny, który przechodzi dziś jedną z najgłębszych transformacji w swojej historii. Tam, gdzie jeszcze niedawno dominował jeden czytelny wzorzec, dziś obserwujemy prawdziwą mozaikę nowych modeli oraz bardziej zróżnicowane struktury domowe. Pojawiły się rodziny patchworkowe, rodziny “z wyboru” , solo gospodarstwa domowe czy rodziny “wielogatunkowe” (tzw. “multispieces family” za agencją WGSN), w których zwierzęta domowe postrzegane są jako pełnoprawni członkowie domowego ekosystemu – mówi Monika Borycka, analityczka trendów, TrendRadar.

i Autor: Tchibo/ Materiały prasowe

Kawa, która od lat łączy ludzi

Nowa kampania Eduscho Family realizowana pod hasłem „Jeśli czujesz, że to rodzina. To właśnie Family“ w naturalny sposób odwołuje się do doświadczeń znanych wielu Polakom.

– Mimo pojawienia się wielu zróżnicowanych podejść do pojęcia rodziny, jest też kilka elementów, które łączą te modele - m.in. głęboka tęsknota za prawdziwą obecnością. Przeciętny Polak spędza dziś online kilka godzin dziennie, coraz głośniej wybrzmiewa potrzeba świadomego zwalniania i dzielenia wspólnych chwil bez ekranów (a wkrótce i bez towarzystwa AI), w realnym świecie. To właśnie te wartościowe momenty i rytuały - gotowanie z babcią, kawa z sąsiadem, weekendowe śniadanie w parku z całym naszym “plemieniem” czy spacer z psem - stają się dziś nowym luksusem i kotwicą tożsamości dla współczesnych rodzin – dodaje Monika Borycka.

i Autor: Tchibo/ Materiały prasowe

Kawa Family, obecna w domach od pokoleń, niezmiennie jest pretekstem do bycia razem. W swojej najnowszej kampanii Eduscho Family pokazuje, że choć zmieniają się modele życia i relacji, kawa nadal pełni tę samą rolę – łączy ludzi i tworzy przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Marka opowiada historie różnych „rodzin”, pokazując codzienne sytuacje, w których filiżanka kawy staje się symbolem bliskości, zrozumienia i uważności na drugiego człowieka.

– Od wielu lat kawa Family towarzyszy Polakom podczas spotkań. W nowej kampanii pozostajemy wierni tej idei, jednocześnie pokazując, że pojęcie rodziny ewoluuje. Dziś tworzą ją nie tylko Ci, z którymi łączą nas więzy krwi, ale również osoby, z którymi chcemy i możemy być blisko na co dzień: znajomi, współpracownicy, sąsiedzi. To oni tworzą z nami „wioskę”, a kawa to ważny czynnik wspierający te relacje - tłumaczy Izabela Brzozowska, Senior Brand Manager Coffee w Tchibo.

Globalnie z Twoją Family

Kampania Eduscho Family realizowana jest jednocześnie na czterech rynkach: w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii z uwzględnieniem lokalnych kontekstów kulturowych. Jej druga odsłona zaplanowana jest na okres jesienny. Za koncepcję kreatywną i jej realizację odpowiada Agencja Przestrzeń, zaś za zdjęcia Paula Potocka. W działania są również zaangażowane: dom produkcyjny Spokój, dom mediowy OMD, agencja 24/7Communication oraz OEX Cursor.

O Eduscho Family

Żółta Family, jedna z ulubionych marek kawowych Polaków, przeszła przełomową zmianę i w 2024 roku dołączyła do renomowanej, dobrze znanej rodziny Eduscho. Nowe opakowanie i logotyp na opakowaniu nie oznaczają jednak modyfikacji receptury. Eduscho Family to ten sam dobrze znany smak i aromat, od lat zachwycający miłośników kawy w Polsce. Kawa jest dostępna zarówno w wariancie ziarnistym, mielonym, jak i instant.

Materiał reklamowy