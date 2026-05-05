Eska rozdała bilety na Matę! Tak maturzyści poradzili sobie z naszymi zadaniami

Mata, czyli Michał Matczak, zadebiutował na polskiej scenie muzycznej w 2019 roku, szybko zdobywając uznanie krytyków i publiczności. Już wkrótce raper ponownie zaprezentuje się przed ogromną publicznością na PGE Narodowym. Wejściówki na to wyjątkowe wydarzenie zdobyli właśnie warszawscy maturzyści!

5 maja tysiące maturzystów przystąpiło do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Przed stołecznym II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego, które zasłynęło na całą Polskę przy okazji hucznego debiutu Maty z numerem "Patointeligencja", stawiła się ekipa Radia ESKA. Mati Fuczyło miał dla abiturientów specjalne, podwójne wejściówki na nadchodzący wielkimi krokami koncert rapera na PGE Narodowym. Wystarczyło poprawnie rozwiązać matematyczne zadanie! Bilety trafiły do siedmiorga szczęśliwców, a fotki ze słonecznego centrum Warszawy znajdziecie w naszej galerii poniżej.

"The Best Of Mata" na PGE Narodowym. Fani mogą wybrać dodatkową piosenkę

Kolejny koncert Maty na Stadionie Narodowym odbędzie się 15 maja. Fani rapera, którzy już nie mogą doczekać się jego wielkiego show, mają teraz przełomową możliwość wyboru dodatkowej piosenki na koncertową playlistę. W ramach "This Is Mata" na platformie Spotify trwa głosowanie, które wyłoni ten wyjątkowy utwór. Fani mogą oddać swój głos wyłącznie za pośrednictwem mobilnej wersji aplikacji Spotify, do 10 maja.

"Lubię angażować moich fanów w proces twórczy, więc cieszę się, że w kolejnej wspólnej akcji ze Spotify będą mogli pomóc mi wybrać brakujący element setlisty na mój koncert “The Best Of” na PGE Narodowym" - powiedział Mata.