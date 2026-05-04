Wybierz, co Mata zagra na PGE Narodowym! Wyjątkowa możliwość przed koncertem "The Best of Mata"

Spotify wprowadza do Polski innowacyjną funkcję głosowania, która rewolucjonizuje interakcję fanów z ulubionymi artystami. Ta nowa opcja umożliwia słuchaczom bezpośrednie wpływanie na decyzje dotyczące muzyki, angażując ich w proces twórczy. Na inaugurację tej funkcji, Spotify nawiązało współpracę z Matą, najczęściej streamowanym polskim artystą 2025 roku, który zaprosił swoich fanów do współtworzenia setlisty nadchodzącego koncertu „The Best Of Mata”.

Fani mogą wybrać, co Mata zagra na PGE Narodowym

Mata staje się pierwszym artystą w Polsce, który wykorzystuje tę funkcję, by w nowy sposób nawiązać kontakt ze swoją publicznością przed występem na PGE Narodowym. W ramach playlisty „This Is Mata” na Spotify, fani mają szansę wybrać utwór, który chcieliby usłyszeć na żywo 15 maja. Piosenka z największą liczbą głosów zostanie dodana do setlisty, co pozwoli fanom poczuć się częścią wydarzenia i współdecydować o jego kształcie. Przed koncertem playlista „This Is Mata” będzie dostępna na Spotify, służąc zarówno jako zbiór największych hitów rapera, jak i platforma do głosowania. To wyjątkowa okazja dla fanów, by przygotować się do koncertu, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w jego tworzeniu.

Jak głosować na utwory Maty? Poradnik dla fanów

Proces głosowania na utwór, który ma uzupełnić setlistę koncertu Maty, jest prosty i intuicyjny, jednak wymaga znajomości kilku kluczowych zasad. Fani mogą oddać swój głos wyłącznie za pośrednictwem mobilnej wersji aplikacji Spotify. To ważne, by pamiętać, że funkcja ta nie jest dostępna w wersji desktopowej ani przeglądarkowej. Użytkownicy kont Free mają możliwość oddania jednego głosu dziennie, co oznacza, że mogą wspierać swój ulubiony utwór każdego dnia trwania głosowania. Z kolei posiadacze kont Premium cieszą się większą swobodą, mogąc oddać do trzech głosów dziennie. Istotne jest, że te trzy głosy muszą zostać oddane na trzy różne utwory, co oddaje różnorodność i zachęca do odkrywania innych propozycji z dyskografii artysty. Głosowanie rozpoczęło się 4 maja i potrwa do 10 maja. To krótki, ale intensywny okres, w którym każdy głos ma znaczenie. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone na żywo, bezpośrednio podczas koncertu 15 maja, co dodatkowo buduje napięcie i ekscytację przed wydarzeniem. Ta interaktywna forma angażowania fanów nie tylko pozwala im na realny wpływ na koncert, ale także wzmacnia ich poczucie przynależności do społeczności Maty.

"W Spotify wiemy, jak ważne jest dla fanów poczucie bliskości z ulubionymi artystami. Dzięki funkcji głosowania artyści mogą w nowy, wyjątkowy sposób nawiązywać kontakt ze swoją publicznością - dając słuchaczom możliwość wyrażania opinii, a w przypadku współpracy z Matą także bezpośredniego wpływu na decyzje kreatywne. To celebracja fandomu i nowe narzędzie, które pogłębia relację między artystą a fanami, budując między nimi jeszcze silniejszą więź" – mówi Katarzyna Czechowska, Artist & Label Partnership Lead, Scaled Markets w Spotify.

"Lubię angażować moich fanów w proces twórczy, więc cieszę się, że w kolejnej wspólnej akcji ze Spotify będą mogli pomóc mi wybrać brakujący element setlisty na mój koncert “The Best Of” na PGE Narodowym" - dodaje Mata.