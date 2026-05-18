Viola Kołakowska szczerze o myślach samobójczych. Była partnerka Tomasza Karolaka przerywa milczenie

Viola Kołakowska ujawnia mroczną przeszłość. Mierzyła się z traumą

Była modelka zazwyczaj strzeże swojej prywatności, jednak tym razem zrobiła wyjątek. Kołakowska opowiedziała o traumach, kłopotach psychicznych oraz długiej drodze do odnalezienia przyczyn swoich problemów. W wywiadzie pojawiły się też wątki z jej życia prywatnego, które przez lata gościło na łamach mediów. Teraz jednak postanowiła skoncentrować się na swojej psychice i heroicznej batalii o odzyskanie balansu.

Dramat Violi Kołakowskiej. Zmagała się z myślami samobójczymi

Podczas spotkania z Żurnalistą Viola Kołakowska powróciła wspomnieniami do najtrudniejszych chwil. Otwarcie przyznała, że miała myśli samobójcze i wielokrotnie dochodziła do emocjonalnej ściany. Jak wspominała, w momentach kryzysu rozważała najgorsze rozwiązania, jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji powstrzymywała ją odpowiedzialność za własne dzieci.

"Wiesz, ile ja miałam myśli samobójczych? Wiesz, ile razy siedziałam nad szufladą z lekami? Tylko to, że wiedziałam, że nie mogę tego zrobić dzieciom" - powiedziała Kołakowska u Żurnalisty.

Z jej opowieści jasno wynika, że przez długi czas nie rozumiała, z czym dokładnie się zmaga. Swoje problemy próbowała tłumaczyć lenistwem, słabością czy rzekomymi "wadami charakteru", nie mając pojęcia o prawdziwym podłożu swoich kłopotów.

W podcaście Żurnalisty celebrytka poruszyła też temat diagnozy. Stwierdzone u niej CPTSD (złożony zespół stresu pourazowego) i ADHD mocno rzutowały na jej funkcjonowanie. Podkreśliła, że ludzie zmagający się z traumami często borykają się z trudnościami, które przez otoczenie mogą być źle interpretowane. Dopiero wsparcie specjalistów i terapia pomogły Kołakowskiej zrozumieć swoje emocje i działania. Jak sama mówi, nie chodziło o brak chęci do działania, ale o blokady wynikające z jej stanu i życiowych doświadczeń.

"Nie zrobiłam dlatego, że CPTSD i ADHD powodują, że nie jesteś w stanie się na tym skupić. Ja dopiero później to zrozumiałam, bo ja myślałam, że ze mną jest coś nie tak. Że ja jestem albo głupia, albo leniwa. To jest kolejny, wiesz, case. "Ona jest leniwa". Nie. Ludzie, którzy doświadczyli takich rzeczy, mają naprawdę słuchajcie problemy takie, które wydawałoby się, że to jest niemożliwe, żeby mieć z tym problemy. Problemy z prostymi rzeczami czasami. Dzisiaj wiem, bo bardzo pięknie mi to wytłumaczyła moja terapeutka, że to nie jest tak, że z tobą jest coś nie tak. Nie mogłaś. Nie miałaś takich zasobów neuronalnych" - powiedziała w podcaście Kołakowska.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Jeśli mierzysz się z problemami, myślisz o samobójstwie lub znasz kogoś w kryzysie, pamiętaj o możliwości wsparcia pod bezpłatnymi numerami telefonów:

800 70 2222 – całodobowe Centrum Wsparcia dla dorosłych w kryzysie,

800 12 12 12 – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania RPD,

116 111 – całodobowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,

116 123 – całodobowy Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych,

112 – całodobowy Numer Alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia.