Matura 2026: HISTORIA - odpowiedzi arkusze cke do pobrania w tym artykule [PDF, JPG]

Matura 2026 z historii na poziomie rozszerzonym: poniedziałek, 18 maja. Do egzaminu przystąpią absolwenci liceów i techników, którzy wybrali historię jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Arkusze CKE oraz proponowane odpowiedzi opublikujemy po godzinie 14.

Egzamin maturalny z historii w Formule 2023 trwa 180 minut. Maksymalnie można zdobyć 60 punktów. Arkusz zawiera zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, w tym rozbudowaną wypowiedź argumentacyjną.

Matura 2026 historia rozszerzona – arkusze CKE i odpowiedzi

Egzamin z historii sprawdza umiejętność analizy źródeł historycznych, interpretacji wydarzeń oraz budowania argumentacji. W arkuszu znajdują się zadania odnoszące się do różnych epok historycznych. Na egzamin z historii maturzyści mogli zabrać wyłącznie podstawowe przybory oraz – fakultatywnie – lupę. Każdy zdający musiał mieć długopis lub pióro z czarnym tuszem.

Kiedy wyniki matur 2026?

Wyniki egzaminów maturalnych zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w lipcu. Wtedy maturzyści poznają swoje rezultaty ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych.

