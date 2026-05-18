Akcja służb w powiecie świebodzińskim. Skarb Państwa mógł stracić ponad 3 miliony złotych

Potężny cios w tytoniowe podziemie. Akcja służb w powiecie świebodzińskim

Wspólne działania funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej w województwie lubuskim. Na terenie jednego z gospodarstw rolnych w powiecie świebodzińskim zlokalizowano i zlikwidowano kompletną linię produkcyjną służącą do cięcia tytoniu. W ręce służb wpadło łącznie 2,7 tony nielegalnego tytoniu, którego szacunkowa wartość rynkowa wynosi około pół miliona złotych. Funkcjonariusze zabezpieczyli również profesjonalną maszynę do cięcia suszu oraz pozostały sprzęt wykorzystywany w nielegalnym procederze.

Zatrzymani 22 i 28-latek. Skarb Państwa mógł stracić ponad 3 miliony złotych

Bezpośrednio na miejscu przestępstwa zatrzymano dwóch obywateli Polski w wieku 22 i 28 lat. Mężczyźni byli kompletnie zaskoczeni wizytą służb. Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie, która nadzoruje całe postępowanie, postawiła im już zarzuty świadomego uchylania się od opodatkowania oraz prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru. Gdyby przejęty tytoń trafił na czarny rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy wyniosłyby ponad 3 miliony złotych. Zatrzymanym za popełnione przestępstwa skarbowe grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, a dalsze czynności w sprawie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Źródło: Policja.pl