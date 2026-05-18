Matura 2026 z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym to jeden z egzaminów dodatkowych wybieranych przez absolwentów szkół średnich. Arkusze CKE sprawdzają nie tylko znajomość słownictwa i gramatyki, ale również umiejętność argumentowania oraz tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych. Sprawdzamy, jak wygląda egzamin, ile trwa i czego mogą spodziewać się maturzyści.

Kiedy jest egzamin z j. francuskiego?

Egzamin pisemny z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 18 maja 2026 roku o godz. 14. Tego samego dnia przeprowadzony zostanie również egzamin na poziomie dwujęzycznym. Matura z języka francuskiego rozszerzonego jest egzaminem dodatkowym. Każdy absolwent musi przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym.

Ile trwa egzamin i co znajduje się w arkuszu?

Egzamin rozszerzony z języka francuskiego trwa 150 minut. Arkusz egzaminacyjny składa się z czterech części:

rozumienia ze słuchu,

rozumienia tekstów pisanych,

znajomości środków językowych,

wypowiedzi pisemnej.

Rozumienie ze słuchu

W tej części maturzyści słuchają nagrań odtwarzanych dwukrotnie. Zadania dotyczą m.in. wychwytywania informacji, intencji autora czy kontekstu wypowiedzi. Nagranie wraz z poleceniami trwa około 30 minut.

Rozumienie tekstów pisanych

Zdający pracują na tekstach oryginalnych lub minimalnie adaptowanych. Łączna długość materiałów wynosi około 1400–1800 wyrazów. W arkuszu pojawiają się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Znajomość środków językowych

Ta część sprawdza gramatykę i słownictwo. W arkuszu mogą pojawić się:

transformacje zdań,

słowotwórstwo,

tłumaczenia,

zadania z lukami,

gramatykalizacja.

Najważniejsza część arkusza. Wypowiedź pisemna

Na poziomie rozszerzonym maturzysta wybiera jeden z dwóch tematów i tworzy tekst argumentacyjny liczący od 200 do 250 wyrazów. Może to być:

rozprawka,

artykuł publicystyczny,

list formalny.

CKE ocenia pracę według czterech kryteriów:

zgodność z poleceniem,

spójność i logika wypowiedzi,

zakres środków językowych,

poprawność językowa.

Za wypowiedź można zdobyć maksymalnie 13 punktów.

Jak oceniana jest rozprawka?

W informatorze CKE podkreślono, że dobra rozprawka powinna zawierać:

jasno sformułowaną tezę,

logiczne argumenty,

rozwinięcie wspierające stanowisko autora,

podsumowanie zgodne z przedstawioną argumentacją,

formalny styl wypowiedzi.

Matura 2026: język francuski - arkusze CKE i odpowiedzi

Po zakończeniu egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze maturalne. W internecie pojawiają się również proponowane odpowiedzi przygotowywane. Dzięki temu maturzyści mogą porównać swoje rozwiązania i oszacować wynik jeszcze przed publikacją rezultatów.

