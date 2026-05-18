Matura 2026 z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym to jeden z egzaminów dodatkowych wybieranych przez absolwentów szkół średnich. Arkusze CKE sprawdzają nie tylko znajomość słownictwa i gramatyki, ale również umiejętność argumentowania oraz tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych. Sprawdzamy, jak wygląda egzamin, ile trwa i czego mogą spodziewać się maturzyści.
Kiedy jest egzamin z j. francuskiego?
Egzamin pisemny z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 18 maja 2026 roku o godz. 14. Tego samego dnia przeprowadzony zostanie również egzamin na poziomie dwujęzycznym. Matura z języka francuskiego rozszerzonego jest egzaminem dodatkowym. Każdy absolwent musi przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym.
Ile trwa egzamin i co znajduje się w arkuszu?
Egzamin rozszerzony z języka francuskiego trwa 150 minut. Arkusz egzaminacyjny składa się z czterech części:
- rozumienia ze słuchu,
- rozumienia tekstów pisanych,
- znajomości środków językowych,
- wypowiedzi pisemnej.
Rozumienie ze słuchu
W tej części maturzyści słuchają nagrań odtwarzanych dwukrotnie. Zadania dotyczą m.in. wychwytywania informacji, intencji autora czy kontekstu wypowiedzi. Nagranie wraz z poleceniami trwa około 30 minut.
Rozumienie tekstów pisanych
Zdający pracują na tekstach oryginalnych lub minimalnie adaptowanych. Łączna długość materiałów wynosi około 1400–1800 wyrazów. W arkuszu pojawiają się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.
Znajomość środków językowych
Ta część sprawdza gramatykę i słownictwo. W arkuszu mogą pojawić się:
- transformacje zdań,
- słowotwórstwo,
- tłumaczenia,
- zadania z lukami,
- gramatykalizacja.
Najważniejsza część arkusza. Wypowiedź pisemna
Na poziomie rozszerzonym maturzysta wybiera jeden z dwóch tematów i tworzy tekst argumentacyjny liczący od 200 do 250 wyrazów. Może to być:
- rozprawka,
- artykuł publicystyczny,
- list formalny.
CKE ocenia pracę według czterech kryteriów:
- zgodność z poleceniem,
- spójność i logika wypowiedzi,
- zakres środków językowych,
- poprawność językowa.
Za wypowiedź można zdobyć maksymalnie 13 punktów.
Jak oceniana jest rozprawka?
W informatorze CKE podkreślono, że dobra rozprawka powinna zawierać:
- jasno sformułowaną tezę,
- logiczne argumenty,
- rozwinięcie wspierające stanowisko autora,
- podsumowanie zgodne z przedstawioną argumentacją,
- formalny styl wypowiedzi.
Matura 2026: język francuski - arkusze CKE i odpowiedzi
Po zakończeniu egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze maturalne. W internecie pojawiają się również proponowane odpowiedzi przygotowywane. Dzięki temu maturzyści mogą porównać swoje rozwiązania i oszacować wynik jeszcze przed publikacją rezultatów.