Matura 2026 z j. francuskiego. Arkusze, odpowiedzi do pobrania [18.05]

Jacek Chlewicki
2026-05-18 11:13

Matura 2026 z francuskiego rozszerzonego. Arkusze CKE i odpowiedzi. Matura z francuskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 18 maja. Maturzyści zmierzą się z arkuszem CKE obejmującym m.in. rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych oraz wypracowanie. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE oraz sugerowane odpowiedzi.

Autor: CKE

Matura 2026 z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym to jeden z egzaminów dodatkowych wybieranych przez absolwentów szkół średnich. Arkusze CKE sprawdzają nie tylko znajomość słownictwa i gramatyki, ale również umiejętność argumentowania oraz tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych. Sprawdzamy, jak wygląda egzamin, ile trwa i czego mogą spodziewać się maturzyści.

Kiedy jest egzamin z j. francuskiego?

Egzamin pisemny z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 18 maja 2026 roku o godz. 14. Tego samego dnia przeprowadzony zostanie również egzamin na poziomie dwujęzycznym. Matura z języka francuskiego rozszerzonego jest egzaminem dodatkowym. Każdy absolwent musi przystąpić do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo – w przypadku języków obcych – dwujęzycznym.

Ile trwa egzamin i co znajduje się w arkuszu?

Egzamin rozszerzony z języka francuskiego trwa 150 minut. Arkusz egzaminacyjny składa się z czterech części:

  • rozumienia ze słuchu,
  • rozumienia tekstów pisanych,
  • znajomości środków językowych,
  • wypowiedzi pisemnej.

Rozumienie ze słuchu

W tej części maturzyści słuchają nagrań odtwarzanych dwukrotnie. Zadania dotyczą m.in. wychwytywania informacji, intencji autora czy kontekstu wypowiedzi. Nagranie wraz z poleceniami trwa około 30 minut.

Rozumienie tekstów pisanych

Zdający pracują na tekstach oryginalnych lub minimalnie adaptowanych. Łączna długość materiałów wynosi około 1400–1800 wyrazów. W arkuszu pojawiają się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Znajomość środków językowych

Ta część sprawdza gramatykę i słownictwo. W arkuszu mogą pojawić się:

  • transformacje zdań,
  • słowotwórstwo,
  • tłumaczenia,
  • zadania z lukami,
  • gramatykalizacja.

Najważniejsza część arkusza. Wypowiedź pisemna

Na poziomie rozszerzonym maturzysta wybiera jeden z dwóch tematów i tworzy tekst argumentacyjny liczący od 200 do 250 wyrazów. Może to być:

  • rozprawka,
  • artykuł publicystyczny,
  • list formalny.

CKE ocenia pracę według czterech kryteriów:

  • zgodność z poleceniem,
  • spójność i logika wypowiedzi,
  • zakres środków językowych,
  • poprawność językowa.

Za wypowiedź można zdobyć maksymalnie 13 punktów.

Jak oceniana jest rozprawka?

W informatorze CKE podkreślono, że dobra rozprawka powinna zawierać:

  • jasno sformułowaną tezę,
  • logiczne argumenty,
  • rozwinięcie wspierające stanowisko autora,
  • podsumowanie zgodne z przedstawioną argumentacją,
  • formalny styl wypowiedzi.

Matura 2026: język francuski - arkusze CKE i odpowiedzi

Po zakończeniu egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne arkusze maturalne. W internecie pojawiają się również proponowane odpowiedzi przygotowywane. Dzięki temu maturzyści mogą porównać swoje rozwiązania i oszacować wynik jeszcze przed publikacją rezultatów.

