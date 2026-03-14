Bolesny uraz faworytki w znanym show. Wiemy, czy Magdalena Boczarska pojawi się na parkiecie

Wypadki w programie Polsatu. Kto musiał zrezygnować z rywalizacji?

Przygotowania do występów na żywo w "Tańcu z Gwiazdami" ruszają zazwyczaj na wiele tygodni przed emisją pierwszego odcinka. Gwiazdy spędzają na parkiecie mnóstwo godzin w każdym tygodniu. Ogromne wyczerpanie organizmu oraz fizyczne przeciążenia bardzo często prowadzą do niebezpiecznych sytuacji zdrowotnych. Niemal każdy uczestnik tego telewizyjnego hitu zmagał się do tej pory z pomniejszymi dolegliwościami bólowymi.

Historia programu zna jednak przypadki o wiele bardziej drastyczne. Jesienią ubiegłego roku czterdziestosiedmioletni Michał Czernecki zrezygnował z udziału jeszcze przed telewizyjną premierą. Nieco później z rywalizacji wycofała się trzydziestopięcioletnia Maja Bohosiewicz, która mocno uszkodziła sobie żebra na sali treningowej.

Obecnie tuż przed trzecim starciem osiemnastego sezonu "Tańca z Gwiazdami" w mediach gruchnęła plotka o kolejnym dramacie. Dziennikarze serwisu Pudelek poinformowali o sporych problemach zdrowotnych aktorki Magdaleny Boczarskiej. Czterdziestosiedmioletnia gwiazda od samego początku uchodziła za murowaną kandydatkę do zgarnięcia Kryształowej Kuli w tym formacie.

Magdalena Boczarska z poważną kontuzją. Informator serwisu Pudelek ujawnia szczegóły

Znana artystka tworzy duet z trzydziestoletnim Jackiem Jeschke i już na starcie zyskała ogromne uznanie publiczności oraz jurorów. Za oba dotychczasowe występy zgarnęła fenomenalne trzydzieści osiem punktów, dzięki czemu szybko objęła pozycję liderki i bez problemu przeszła do kolejnego etapu.

Boczarska wykazuje ogromne zaangażowanie i z tygodnia na tydzień podnosi poziom skomplikowania swoich choreografii. Tuż przed trzecią odsłoną widowiska redakcja portalu Pudelek przekazała mocno niepokojące doniesienia. Według ich wiedzy czterdziestosiedmiolatka doznała bolesnego uszczerbku na zdrowiu, co w teorii stawia pod wielkim znakiem zapytania jej dalsze losy w telewizyjnym show.

Magda potłukła żebra. Lekarz mówił, że dla jej zdrowia najlepiej byłoby, jakby się wycofała, ale ona nie chce o tym słyszeć. Póki co, ma na ciele taping na złagodzenie bólu i łudzi się, że mimo wszystko z tym i dzięki lekom, uda się jej wystąpić w niedzielę na parkiecie. Łatwo nie jest, dziś np. ledwo zipie. Robi jednak dobrą minę do złej gry, bo ma silnego ducha walki, ale Jacek widzi, jak cierpi - przekazał informator Pudelka.

Czy Magdalena Boczarska zatańczy w niedzielę? Partner aktorki zabrał głos

Anonimowe źródło portalu zasugerowało jednocześnie, że aktorka absolutnie nie planuje odpuszczać i zaciska zęby z bólu. Sama artystka do tej pory milczy i nie potwierdza medialnych plotek. Co ciekawe w piątkowy wieczór opublikowała z Jackiem Jeschke bardzo radosny materiał wideo z ich wspólnych przygotowań tanecznych na sali.

Następnego dnia po południu na profilu artystki w mediach społecznościowych pojawiła się z kolei inna, zupełnie beztroska fotografia uwieczniająca jej swobodny wypoczynek nad brzegiem jeziora.

Przy takiej pogodzie to nic, tylko odpoczywać. Ale dużo czasu nie mam… Miłego weekendu dla Was i do zobaczenia! - napisała dodają emotki tańczącej pary.

Niedługo po tej publikacji własną relację w sieci udostępnił też jej partner z parkietu. Trzykrotny zwycięzca tanecznego programu wrzucił film, na którym aktorka z uśmiechem na ustach próbuje odszukać swoje klucze. Obrazki te wyraźnie sugerują, że fani nie muszą martwić się o jej zdrowie oraz kolejny występ.

