Jej kariera miała zacząć się przy fortepianie. Zaskakujące początki Marii Dębskiej

Choć dziś Maria Dębska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia, jej droga zawodowa pierwotnie miała wyglądać zupełnie inaczej. Urodzona 22 maja 1991 roku w Warszawie, swoją przyszłość wiązała z muzyką. Z sukcesami ukończyła pierwszy rok na Wydziale Fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi. Ostatecznie jednak to miłość do aktorstwa zwyciężyła. Dębska została absolwentką słynnej łódzkiej filmówki w 2017 roku, a jej talent został dostrzeżony jeszcze na studiach. Za rolę w spektaklu "Maria Stuart" otrzymała Grand Prix na 34. Festiwalu Szkół Teatralnych, co otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery.

Maria Dębska doświadczyła zazdrości ze strony kobiet. Szok, co wyszło na jaw

Od "Barw szczęścia" do Kaliny Jędrusik. Najważniejsze role Marii Dębskiej

Pierwsze kroki na ekranie stawiała w popularnych serialach, takich jak "M jak miłość" czy "Ojciec Mateusz". Szerszej publiczności dała się poznać jako Jaga w serialu "Barwy szczęścia", a następnie jako Weronika Nowacka w "W rytmie serca" i Zosia Joachim w "Wojennych dziewczynach". Prawdziwym przełomem okazała się jednak rola, która na zawsze zapisała się w historii polskiego kina. Wcielenie się w legendarną Kalinę Jędrusik w filmie "Bo we mnie jest seks" przyniosło jej nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2021 roku. Aktorka ma na koncie również udział w takich hitach jak "Cicha noc", "Moje córki krowy", "Piłsudski", gdzie zagrała Aleksandrę Szczerbińską, a także w komedii romantycznej "Listy do M. 5".

Talent i charyzma, które podbiły serca widzów. Za to Polacy pokochali Marię Dębską

Widzowie cenią Marię Dębską przede wszystkim za jej wszechstronność i aktorską odwagę. Potrafi zagrać zarówno delikatną i wrażliwą dziewczynę, jak i silną, charyzmatyczną postać historyczną. Jej zdolność do głębokiej transformacji, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, na potrzeby roli budzi podziw krytyków i publiczności. Dla wielu widzów jest uosobieniem klasy i talentu, a jej kreacje na długo zapadają w pamięć. Dowodem na to są liczne nagrody i nominacje, w tym do prestiżowych Orłów czy Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.

Niezwykła przemiana Marii Dębskiej. Z roku na rok wygląda coraz lepiej

Na przestrzeni lat Maria Dębska przeszła imponującą metamorfozę. Na początku kariery prezentowała się jako skromna, naturalna dziewczyna. Z czasem jej wizerunek ewoluował w stronę eleganckiej i świadomej swojego stylu kobiety. Fani mogli obserwować jej zmiany fryzur, od długich fal po klasyczne cięcia, a także coraz odważniejsze kreacje na czerwonym dywanie. Niezmienna pozostała jednak jej subtelna uroda i promienny uśmiech. Dziś Maria Dębska jest ikoną stylu, która inspiruje wiele Polek, udowadniając, że klasa i naturalność nigdy nie wychodzą z mody.

Jej mama to znana reżyserka. Prywatne życie Marii Dębskiej

Maria Dębska pochodzi z artystycznej rodziny. Jej mamą jest ceniona reżyserka Kinga Dębska, twórczyni takich filmów jak "Moje córki krowy", w którym Maria zagrała jedną ze swoich pierwszych ról. Prywatnie aktorka przez pewien czas była związana z kolegą po fachu. W latach 2020–2022 jej mężem był aktor Marcin Bosak. Mimo zainteresowania mediów, Dębska stara się chronić swoją prywatność i rzadko dzieli się szczegółami z życia osobistego, skupiając się na pracy zawodowej.

Nie zwalnia tempa. Co dziś robi Maria Dębska?

Ostatnie lata były dla Marii Dębskiej niezwykle pracowite, co ugruntowało jej pozycję w czołówce polskich aktorek. W 2023 roku widzowie mogli ją oglądać w serialu Canal+ "Kiedy ślub?", a rok później zagrała główną rolę w produkcji SkyShowtime zatytułowanej "Śleboda". Rok 2025 przyniósł jej kolejne wielkie wyzwania aktorskie. Wystąpiła w filmie "Przez ścianę" oraz zagrała główną rolę w serialu Netflixa "Tylko jedno spojrzenie". Maria Dębska nieustannie się rozwija, wybierając różnorodne i ambitne projekty, co sprawia, że pozostaje jedną z najbardziej wyczekiwanych aktorek na ekranie.