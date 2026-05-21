Spis treści
Wielki finał Hotelu Paradise 12. Kto stanął na Ścieżce Lojalności?
Mało kto spodziewał się takiego finału. Krystian z Zuzią poznali się prawie pod koniec programu, ale stworzyli na tyle mocną i romantyczną relację, że przekonali pozostałych. Marcel za to od początku spodobał się Dominice. Doszło między nimi nawet do namiętnego zbliżenia.
Krótko przed finałem dalej można było odczuć zawód Dominiki – Marcel ją nazwał koleżanką.
- Wiem, ile ona dla mnie znaczy – powiedział Marcel.
Jednak nie to było ważne przed finałem. Uczestnicy dostali możliwość porozmawiać ze swoimi bliskimi. bliskimi. Nie ukrywali wzruszenia i tęsknoty za rodzinami.
Głosy uczestników Hotelu Paradise 12:
- Bartek – Zuzia i Krystian;
- Tobiasz – Zuzia i Krystian;
- Maks - Dominika i Marcel;
- Denis – Dominika i Marcel;
- Andrzej – Dominika i Marcel;
- Darek – Zuzia i Krystian ;
- Marta – Dominika i Marcel ;
- Roksana – Dominika i Marcel;
- Magda – Zuzia i Krystian ;
- Oliwka – Dominika i Marcel;
- Werka – Dominika i Marcel;
- Weronika – Zuzia i Krystian;
- Martyna – Zuzia i Krystian ;
Głosy na Krystiana i Zuzię - 6, Głosy na Dominika i Marcela 7.
12. edycja Hotelu Paradise - kto wygrał?
Zgodnie z decyzją uczestników na Ścieżce Lojalności stanęła para Dominiki i Marcela. Rozpoczęli oni walkę o doniesienie kul do końca. Choć montażowo pokazano różne sceny, uczestnicy stali w tle ze słowami tylko pozostałych uczestników. Końcowa kwota wynosiła 200 000 zł. W przypadku dotarcia obu uczestników do końca – kwotę dzielono na pół. Kwoty pojawiały się dopiero po postawieniu nogi uczestnika na konkretnym polu.
Kwoty na nowym polu:
- 90 000 zł;
- 100 000 zł;
- 120 000 zł;
- 130 000 zł;
- 190 000 zł;
- 200 000 zł.
Tak jak wiele osób się spodziewało, w 12. edycji Hotelu Paradise nie doszło do rzutu kulą – Marcel i Dominika podzielili się kwotą 200 000 zł na pół, czyli po 100 000 zł na osobę.