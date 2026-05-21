Wielki finał Hotelu Paradise 12. Kto stanął na Ścieżce Lojalności?

Mało kto spodziewał się takiego finału. Krystian z Zuzią poznali się prawie pod koniec programu, ale stworzyli na tyle mocną i romantyczną relację, że przekonali pozostałych. Marcel za to od początku spodobał się Dominice. Doszło między nimi nawet do namiętnego zbliżenia.

Krótko przed finałem dalej można było odczuć zawód Dominiki – Marcel ją nazwał koleżanką.

- Wiem, ile ona dla mnie znaczy – powiedział Marcel.

Jednak nie to było ważne przed finałem. Uczestnicy dostali możliwość porozmawiać ze swoimi bliskimi. bliskimi. Nie ukrywali wzruszenia i tęsknoty za rodzinami.

Głosy uczestników Hotelu Paradise 12:

Bartek – Zuzia i Krystian; Tobiasz – Zuzia i Krystian; Maks - Dominika i Marcel; Denis – Dominika i Marcel; Andrzej – Dominika i Marcel; Darek – Zuzia i Krystian ; Marta – Dominika i Marcel ; Roksana – Dominika i Marcel; Magda – Zuzia i Krystian ; Oliwka – Dominika i Marcel; Werka – Dominika i Marcel; Weronika – Zuzia i Krystian; Martyna – Zuzia i Krystian ;

Głosy na Krystiana i Zuzię - 6, Głosy na Dominika i Marcela 7.

12. edycja Hotelu Paradise - kto wygrał?

Zgodnie z decyzją uczestników na Ścieżce Lojalności stanęła para Dominiki i Marcela. Rozpoczęli oni walkę o doniesienie kul do końca. Choć montażowo pokazano różne sceny, uczestnicy stali w tle ze słowami tylko pozostałych uczestników. Końcowa kwota wynosiła 200 000 zł. W przypadku dotarcia obu uczestników do końca – kwotę dzielono na pół. Kwoty pojawiały się dopiero po postawieniu nogi uczestnika na konkretnym polu.

Kwoty na nowym polu:

90 000 zł;

100 000 zł;

120 000 zł;

130 000 zł;

190 000 zł;

200 000 zł.

Tak jak wiele osób się spodziewało, w 12. edycji Hotelu Paradise nie doszło do rzutu kulą – Marcel i Dominika podzielili się kwotą 200 000 zł na pół, czyli po 100 000 zł na osobę.

