To oni wygrali 12. edycję Hotelu Paradise. Bez zaskoczeń na Ścieżce Lojalności

Paula Dąbrowska
2026-05-21 20:46

Za nami finał 12. edycji Hotelu Paradise. Po emocjonujących tygodniach w końcu wiemy, kto stanął na Ścieżce Lojalności. Wynik nikogo nie zaskoczy. Czy doszło do rzutu kulą? Kto dokładnie wygrał Hotel Paradise 12 i jak wyglądało głosowanie uczestników?

Wielki finał Hotelu Paradise 12. Kto stanął na Ścieżce Lojalności?

Mało kto spodziewał się takiego finału. Krystian z Zuzią poznali się prawie pod koniec programu, ale stworzyli na tyle mocną i romantyczną relację, że przekonali pozostałych. Marcel za to od początku spodobał się Dominice. Doszło między nimi nawet do namiętnego zbliżenia.

Krótko przed finałem dalej można było odczuć zawód Dominiki – Marcel ją nazwał koleżanką.

- Wiem, ile ona dla mnie znaczy – powiedział Marcel.

Jednak nie to było ważne przed finałem. Uczestnicy dostali możliwość porozmawiać ze swoimi bliskimi. bliskimi. Nie ukrywali wzruszenia i tęsknoty za rodzinami.

Głosy uczestników Hotelu Paradise 12:

  1. Bartek – Zuzia i Krystian;
  2. Tobiasz – Zuzia i Krystian;
  3. Maks - Dominika i Marcel;
  4. Denis – Dominika i Marcel;
  5. Andrzej – Dominika i Marcel;
  6. Darek – Zuzia i Krystian ;
  7. Marta – Dominika i Marcel ;
  8. Roksana – Dominika i Marcel;
  9. Magda – Zuzia i Krystian ;
  10. Oliwka – Dominika i Marcel;
  11. Werka – Dominika i Marcel;
  12. Weronika – Zuzia i Krystian;
  13. Martyna – Zuzia i Krystian ;

Głosy na Krystiana i Zuzię - 6, Głosy na Dominika i Marcela 7.

12. edycja Hotelu Paradise - kto wygrał?

Zgodnie z decyzją uczestników na Ścieżce Lojalności stanęła para Dominiki i Marcela. Rozpoczęli oni walkę o doniesienie kul do końca. Choć montażowo pokazano różne sceny, uczestnicy stali w tle ze słowami tylko pozostałych uczestników. Końcowa kwota wynosiła 200 000 zł. W przypadku dotarcia obu uczestników do końca – kwotę dzielono na pół. Kwoty pojawiały się dopiero po postawieniu nogi uczestnika na konkretnym polu.

Kwoty na nowym polu:

  • 90 000 zł;
  • 100 000 zł;
  • 120 000 zł;
  • 130 000 zł;
  • 190 000 zł;
  • 200 000 zł.

Tak jak wiele osób się spodziewało, w 12. edycji Hotelu Paradise nie doszło do rzutu kulą – Marcel i Dominika podzielili się kwotą 200 000 zł na pół, czyli po 100 000 zł na osobę.

