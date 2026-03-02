Start 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Występ tej pary wywołał absolutną ciszę

Premiera 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Kto walczy o Kryształową Kulę?

Osiemnasta odsłona "Dancing With The Stars" oficjalnie wystartowała w minioną niedzielę. Format, mimo dwudziestoletniej obecności w mediach, wciąż przyciąga przed telewizory rzesze widzów. Produkcja zadbała o mocną obsadę, zapraszając do rywalizacji zarówno gwiazdy wielkiego ekranu, jak i popularnych twórców internetowych. Uczestnicy mają za sobą tygodnie morderczych treningów, walcząc o Kryształową Kulę oraz nagrody finansowe: 200 tysięcy złotych dla gwiazdy i 100 tysięcy dla partnerującego tancerza.

Pierwszy odcinek wyemitowany na początku marca od razu przyniósł wysokie noty. Sędziowie byli pod wrażeniem poziomu, przyznając najwyższe oceny trzem parom. Jako pierwsi powody do radości mieli Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz. Ich prezentacja spotkała się z uznaniem Ewy Kasprzyk, która przyznała im "dziesiątkę", co przełożyło się na łączny wynik 35 punktów.

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke faworytami. Aktorka zachwyciła jury

Ewa Kasprzyk nie szczędziła punktów także Izabelli Miko i Albertowi Kosińskiemu, windując ich wynik do 37 punktów. Prawdziwą furorę zrobili jednak Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Ich występ oceniono niemal perfekcyjnie – duet zgarnął dwie "dziesiątki" i do kompletu punktów zabrakło im zaledwie dwóch oczek.

Wystarczył jeden taniec, by para z numerem 12 została okrzyknięta "czarnym koniem" bieżącej edycji. Zaprezentowany przez nich walc angielski wywołał w studiu Polsatu niesamowitą reakcję – na widowni zapadła absolutna cisza, a zgromadzeni goście wyglądali na zaczarowanych. Występ spotkał się z natychmiastowym odzewem w sieci, gdzie internauci nie szczędzili komplementów.

„Przepięknie! Czułam, że tak będzie;”

„Rozbiliście bank. To było przepiękne. Oczko się zaszkliło!;”

„Przepięknie tańczyli i ta cisza coś niesamowitego;”

„Ciarki od pierwszego dźwięku;”

„Przepraszam, czy to był finałowy taniec?!;”

„Ach, ten Jacek! A z Magdą to już w ogóle para idealna. Ale oni nam dostarczą przeżyć w tej edycji”

