Zastęp gwiazd i przeuroczy Grogu na polskiej premierze filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"

Polskie gwiazdy na premierze filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"

Czerwony dywan - a właściwie zielony, inspirowany postacią Grogu (przez niektórych wciąż uparcie nazywanego Baby Yodą) - bezsprzecznie zdominował najsłynniejszy bohater nowej odsłony uniwersum Star Wars. Uroczy Grogu pojawił się wśród plejady gwiazd, pozując do zdjęć między innymi z Andrzejem Wroną, Anną Dąbrówką, Dawidem Wolińskim, Ewą Pacułą, Iloną Ostrowską, Kamilą Baar, Karoliną Pisarek, Katarzyną Glinką, Katarzyną Janowską, Klaudią Leclerc, Mateuszem Pawłowskim, Michałem Figurskim, Michałem Pirógiem oraz Wojciechem Błachem.

Atmosfera wydarzenia nawiązywała do świata "Gwiezdnych wojen" - goście mogli poczuć klimat odległej galaktyki dzięki specjalnej scenografii, premierowym atrakcjom oraz wyjątkowej oprawie wizualnej inspirowanej kultową sagą.

Mandalorian i Grogu zmierzają do kin. O czym opowie film?

"Gwiezdne wojny: The Mandalorian i Grogu" to nowa produkcja Lucasfilm z uniwersum "Star Wars", która zadebiutuje w kinach już w najbliższy piątek, 22 maja 2026 roku. Złowieszcze Imperium upadło, a imperialni watażkowie rozpierzchli się po Galaktyce. Kiełkująca Nowa Republika pragnie ochronić wszystko, o co walczyła Rebelia. Werbuje więc legendarnego łowcę nagród, Mandalorianina Dina Djarina (Pedro Pascal) i jego młodego podopiecznego Grogu.

Film wyreżyserował Jon Favreau, a za produkcję odpowiadają Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni i Ian Bryce. W obsadzie znaleźli się Pedro Pascal, Sigourney Weaver oraz Jeremy Allen White. Muzykę do filmu skomponował Ludwig Göransson (znany m.in. z produkcji do filmów: "Oppenheimer", "Tenet", "Czarna Pantera").

