Rozbój w Sokołowie Małopolskim. 28-latek groził kobiecie nożem i zaatakował policjanta

Wtargnięcie i rozbój z nożem. 28-latek groził kobiecie śmiercią

Do zdarzenia doszło w środę, 20 maja 2026 roku, tuż przed północą. Do drzwi mieszkanki gminy Sokołów Małopolski zapukał 28-latek, którego znała jedynie z widzenia. Mimo jej sprzeciwu, mężczyzna siłą wtargnął do środka, udając, że chce tylko porozmawiać. Wewnątrz domu jego zachowanie stało się agresywne, a w pewnym momencie wyciągnął nóż, którym zaczął grozić kobiecie pozbawieniem życia. Sprawca ukradł telefony komórkowe, trzy sztuki poroża oraz inny sprzęt, po czym zbiegł z miejsca przestępstwa.

Policyjny pościg i zatrzymanie w Sokołowie Małopolskim

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji z Sokołowa Małopolskiego. Gdy funkcjonariusze dotarli pod wskazany adres, świadek wskazał im uciekającego sprawcę rozboju. Mężczyzna ignorował wezwania do zatrzymania się, co zmusiło policjantów do podjęcia pieszego pościgu. Ujęcie 28-latka nie zakończyło sprawy, ponieważ podczas obezwładniania naruszył on nietykalność cielesną jednego z funkcjonariuszy. Dodatkowo, w drodze do radiowozu, zatrzymany znieważał policjantów wulgarnymi słowami.

Pięć zarzutów i tymczasowy areszt dla 28-latka

Zatrzymany napastnik okazał się 28-letnim mieszkańcem gminy, znanym już wcześniej lokalnej policji z wcześniejszych konfliktów z prawem. Dzięki sprawnym działaniom śledczych udało się odzyskać wszystkie skradzione przedmioty, w tym telefony i poroże. Po zebraniu materiału dowodowego prokurator z Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie przedstawił mężczyźnie łącznie pięć zarzutów, które obejmują rozbój, groźby karalne, naruszenie miru domowego oraz atak na funkcjonariuszy. W piątek, 22 maja 2026 roku, Sąd Rejonowy w Rzeszowie przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

Źródło: Policja.pl