Rozbicie gangu oszustów z Tarnowa. Dynamiczne zatrzymanie po pościgu na A4

Pościg autostradą A4 za oszustami. Zatrzymanie gangu „na wnuczka” w Opolu

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia dotyczącego oszustwa, którego ofiarą padła 79-letnia mieszkanka Tarnowa. Sprawcy, działający w ramach zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w oszustwach metodą „na legendę”, wyłudzili od seniorki znaczną sumę pieniędzy, po czym natychmiast uciekli samochodem marki Seat w kierunku Krakowa. Kryminalni z Tarnowa i Krakowa, przy wsparciu Biura Kryminalnego KGP, błyskawicznie podjęli działania i ustalili, że oszuści wjechali na autostradę A4, kierując się na Wrocław. Po policyjnym pościgu, tuż przed północą, doszło do dynamicznego zatrzymania na terenie Opola, w którym brały udział siły tarnowskiej komendy. W pojeździe znajdowały się trzy osoby, mieszkańcy Wrocławia, dwie kobiety w wieku 22 i 31 lat oraz 24-letni mężczyzna, przy których zabezpieczono gotówkę w kwocie 38 tysięcy złotych, liczne telefony komórkowe i karty SIM.

Recydywista z Krakowa wpadł po oszustwie seniora. Tydzień na wolności i powrót do przestępstwa

To jednak nie koniec działań małopolskich policjantów w tej sprawie. W środę, 20 maja, kryminalni z Tarnowa namierzyli kolejnego mężczyznę zamieszanego w ten proceder, który dzień wcześniej oszukał 90-letniego seniora z Tarnowa. Mężczyzna stracił oszczędności życia i pamiątkową biżuterię. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca ukrywa się na terenie Krakowa, dlatego do akcji włączyli się policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W wyniku wspólnej operacji zatrzymany został 32-latek, który, jak się okazało, zaledwie tydzień wcześniej, około 14 maja, opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę za narkotyki, kradzieże i rozboje. W jego krakowskim mieszkaniu znaleziono telefony i karty SIM, co wskazuje, że niemal natychmiast po wyjściu na wolność wrócił do przestępczej działalności. Obecnie śledczy sprawdzają, czy zatrzymana czwórka ma na koncie więcej podobnych oszustw na terenie Małopolski.

Źródło: Policja.pl