Przemyt papierosów na Śląsku. Skarb Państwa stracił ponad 20 milionów złotych

Gigantyczny przeładunek nielegalnych papierosów. Wspólny sukces Policji i SG

To efekt precyzyjnie zaplanowanych działań policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz śledczych z lubelskiej placówki Straży Granicznej. Służby wpadły na trop zorganizowanego procederu, który polegał na magazynowaniu i dalszej dystrybucji wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze uderzyli w momencie, gdy trwał przeładunek towaru zapakowanego na 33 paletach gotowych do transportu. W sumie przejęto gigantyczną kontrabandę, liczącą ponad 11,5 miliona sztuk papierosów.

Skarb Państwa stracił 20 milionów. Trop prowadzi do Małopolski

Działalność przestępcza była nastawiona na osiągnięcie ogromnych zysków z pominięciem obowiązujących przepisów podatkowych. Analitycy oszacowali, że przez ten nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi budżet państwa stracił ponad 20 milionów złotych z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oraz VAT. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił śledczym na wytypowanie głównego organizatora procederu. Wszystkie tropy prowadzą do mieszkańca województwa małopolskiego, któremu grozi teraz wieloletnie więzienie i dotkliwe kary finansowe. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Źródło: Policja.pl