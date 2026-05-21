Za nami Superpandora Hotelu Paradise 12. Czy Dominika jest z Marcelem? Padło wielkie wyznanie miłości

Hotel Paradise 12: Roksana początkowo odrzucona przez grupę. Później manipulowana?

Pokazano momenty, gdy Roksana siedziała smutna i zapłakana z powodu braku sympatii od innych uczestników.

- Na początku nie było łatwo w programie. Potem było prościej. Podłapałam kontakt z Madzią. Było super – powiedziała Roksana.

Magda i Andrzej powiedzieli, że oboje bardzo lubią Roksanę. Chcieli jej wtedy pomóc, dlatego się nią zaopiekowali.

Roksana nie ukrywała, iż wielu panów początkowo nie traktowało jej poważnie przez jej wiek. Żałowała, że powiedziała innym swój wiek.

- Jestem diwą tego sezonu – powiedziała Roksana.

Dziewczyna dostała pytanie od jednego z uczestników (prawdopodobnie od Oliwki, która miała do niej pisać w wiadomościach prywatnych), że według niego Magda manipulowała koleżanką. Roksana nie ukrywa swojego delikatnego oburzenia, ponieważ pomogła jej w uzyskaniu immunitetu.

- Jest dużo sytuacji, gdzie Roksana obiera na Instagramie taką opinię, jaką ktoś jej sugeruje jak widownia – powiedziała Oliwka.

Co ciekawe, okazało się, że Roksana spotyka się z Mateuszem po programie.

- Trzy razy się zastanawiałam czy napisać. A mama poleciła, że co mi szkodzi. I napisałam – powiedziała Roksana.

Hotel Paradise 12. Czy Marcel jest z Dominiką?

Marcel i Dominika wygrali Hotel Paradise 12. Czy już wydali swoje pieniądze?

- Nigdy wcześniej nie wygrało się programu. Nie wydałem jeszcze swoich pieniędzy – powiedział Marcel.

Dominika zaplanowała już wydanie swoich pieniędzy, ale są jeszcze na koncie.

Marcel i Dominika nie są parą po Hotelu Paradise.

- Główny powód to taki, że po programie zostałem w Tajlandii. Spędziłem tam dwa miesiące i to nam nie pomogło. Mieliśmy też inne priorytety. Ja postawiłem na piłkę, Dominika na swoje sprawy – powiedział Marcel.

Próbowali chwilę po programie, dużo ze sobą rozmawiali, ale przerosła ich odległość. Marcel obecnie spotyka się z inną dziewczyną, Dominika też ma innego chłopaka.

Rusza Hotel Paradise 12

Hotel Paradise 12. Co z relacją Krystiana i Zuzi?

Internauci zastanawiali się, co z inną romantyczną parą. Okazało się, że Krystian z Zuzią są razem.

- Kocham cię – powiedział Krystian do Zuzi.

Dziewczyna nie ukrywała swojego poruszenia i odpowiedziała „ja też” Krystianowi. Para poznała już część swojej rodziny, idą też wspólnie na wesele.

- Poznamy swoje rodziny – śmiał się Krystian.

Hotel Paradise 12. Oliwia z Hotelu Paradise. Co z Denisem? W tle awantura z Mateuszem

Oliwia wprost powiedziała, że po opuszczeniu Hotelu Paradise, miała ogromne przebodźcowanie. Ale ma kontakt koleżeński z Denisem po programie.

Okazało się też, że dalej żyje konflikt między Oliwką a Mateuszem. Chłopak się bał, że Roksana go skreśli przez plotki. Oliwka nie wytrzymała.

- Kiedy ja kłamałam? […] Stawiałam granice. Przekraczałeś je – powiedział Mateusz.

Chłopak powiedział, że dziewczyna nie reagowała na stawianie granic. Uczestnicy nie ukrywali swojego oburzenia jego podejściem.

44

Hotel Paradise 12. Magda i Andrzej – z nieba do piekła

Wielu widzów zastanawiało się, jak wygląda relacja Magdy i Andrzeja - patrząc na ich Instagramy można powiedzieć, że panuje wroga atmosfera.

- Nie chcę wdawać się w szczegóły, nie jesteśmy razem. Jesteśmy odmiennymi ludźmi. Szanuję Madzię jako kobietę, ale żyjemy na innych falach. Na początku była presja z połączeniem. Wybrałem kobietę najbliżej swojego wieku. Gdybym mógł zacząć od nowa, to niestety bym zmienił parę. W zależy od sytuacji. Przed wejściem Zuzi na Oliwkę […] Z każdym dniem czułem się tłamszony i przesuwałem swoje granice. Żałuję tego […] Stwierdziłem, że i tak tutaj nie zbuduję relacji – powiedział Andrzej.

Magda przeszła do ofensywy. Według niej chciał dojść do finału.

- Moja była skontaktowała się z Magdą, jak byłem w programie – powiedział Andrzej.

Magda przyznała, że nie umawiali się na to, iż dojdą do finału, ale oboje postanowili i tak pod to grać.

- Ale nie zachowałem się jak Magda – powiedział Andrzej.

Magda szybko odpowiedziała.

- Ale tej pary nie zmieniłeś, żeby zajść jak najdalej. Czyli tak samo grałeś, ale nie mówiłeś wprost – podsumowała Magda.

Hotel Paradise 12. Tak wygląda relacja Werki i Tobiasza

Widzowie zastanawiali się, czy Tobiasz z Werką tworzą relację po programie. Obiecywali widzom, że coś ma między nimi być. Okazało się, że Tobiasz z Weroniką nie są parą. Ich drogi się rozeszły.

- Spotykaliśmy się po programie, ale jednak stwierdziliśmy, że to nie jest to […] Zobaczyłam, jak to wygląda w prawdziwym życiu – powiedziała Werka.

Po programie Tobiasz też wyjaśnił wiele kwestii z Martą. Weronika obecnie spotyka się z innym chłopakiem.

Okazało się, że relacja Marty i Tobiasza odnowiła się po tym, jak „dostał kosza od Weroniki”. Para się nawet ze sobą spotkała. Nie komentują, jak wygląda obecnie ich relacja.