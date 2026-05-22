Zatrzymanie w powiecie grójeckim. Handlował w internecie podróbkami wartymi 340 tys. zł

Sprzedawał podróbki w internecie. Policja z Grójca zakończyła jego proceder

Działania policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Grójcu doprowadziły 14 maja 2026 roku do zatrzymania 40-letniego mieszkańca Warki. Mężczyzna za pośrednictwem znanych portali ogłoszeniowych oferował rzekomo markowe elektronarzędzia, takie jak wiertarki czy wkrętarki, w bardzo atrakcyjnych cenach. Ich koszt wahał się od 150 do 400 złotych, co stanowiło zaledwie ułamek wartości oryginalnych produktów dostępnych w autoryzowanych sklepach. Jak ustalili śledczy, wszystkie sprzedawane przez niego towary były w rzeczywistości tanimi podróbkami, na które naklejano fałszywe logotypy znanych producentów.

Gigantyczna skala procederu. Zabezpieczono towar o wartości 340 tys. zł

W trakcie przeszukania domu oraz pomieszczeń gospodarczych należących do 40-latka, policjanci z Grójca dokonali imponującego odkrycia. Funkcjonariuszom towarzyszył przedstawiciel jednej z poszkodowanych firm, który pomagał w identyfikacji podróbek. Łącznie zabezpieczono aż 512 sztuk fałszywych elektronarzędzi, w tym alternatory, wiertarki i baterie, wraz z podrobionymi instrukcjami obsługi. Wartość oryginalnych produktów, których znaki towarowe bezprawnie wykorzystano, oszacowano na łączną kwotę blisko 340 tysięcy złotych. Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzut wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi, za co grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do 2 lat.

Źródło: Policja.pl