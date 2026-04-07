Ile dać w prezencie na komunię? Tyle w 2026 roku należy włożyć do koperty

Pierwsza Komunia Święta już od dawna ma nie tylko wymiar sakralny. Wiele rodzin decyduje się na organizację wystawnego przyjęcia, które wraz ze wzrostem cen produktów każdego roku kosztuje coraz więcej. Koszty ponoszą jednak nie tylko gospodarze uroczystości. Również zaproszeni goście muszą liczyć się z wydatkami - obejmują one zakup odpowiedniego stroju, dojazd, a przede wszystkim prezent dla dziecka. W Polsce najczęściej przyjętą formą podarunku jest koperta z pieniędzmi, co daje dziecku możliwość samodzielnego wyboru wymarzonej rzeczy lub odłożenia środków na przyszłość. Ile zatem w 2026 roku należy włożyć do koperty?

Zobacz także: To imię oznacza "szlachetną". W ostatnim czasie znów wraca do łask

ESKA_Tyle kosztuje komunia w restauracji Magdy Gessler. Ceny zawrotne!

Ile włożyć do koperty z okazji Pierwszej Komunii Świętej w 2026 roku?

Tradycja wręczania prezentów, często w formie gotówki w kopercie, stawia wielu przed dylematem: ile wypada włożyć do koperty w 2026 roku? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ zależy od wielu czynników:

Od dziadków i chrzestnych oczekuje się zazwyczaj największych kwot. W 2026 roku, biorąc pod uwagę inflację i rosnące koszty życia, kwoty od 500 zł do nawet 1500 zł (lub więcej) od chrzestnych, a od dziadków od 300 zł do 800 zł będą uznawane za odpowiednie. Należy jednak pamiętać, że często chrzestni kupują również inne pamiątki. Bliska rodzina (ciocie, wujkowie) : Od ciotek i wujków zazwyczaj wkłada się nieco mniej. Realistycznie, w 2026 roku można spodziewać się, że kwoty od 200 zł do 500 zł będą standardem.

: Od ciotek i wujków zazwyczaj wkłada się nieco mniej. Realistycznie, w 2026 roku można spodziewać się, że kwoty od 200 zł do 500 zł będą standardem. Dalsza rodzina i znajomi: W przypadku dalszej rodziny czy znajomych, kwoty mogą być niższe, oscylując wokół 100 zł do 300 zł.

Sytuacja finansowa gościa : Najważniejsze jest, aby prezent był zgodny z możliwościami finansowymi osoby wręczającej.

: Najważniejsze jest, aby prezent był zgodny z możliwościami finansowymi osoby wręczającej. Wielkość przyjęcia i koszt "talerzyka" : Niektórzy goście kierują się zasadą, aby kwota w kopercie pokryła przynajmniej koszt ich udziału w przyjęciu. Jeśli przyjęcie jest w drogiej restauracji, goście mogą czuć się zobowiązani do włożenia większej kwoty.

: Niektórzy goście kierują się zasadą, aby kwota w kopercie pokryła przynajmniej koszt ich udziału w przyjęciu. Jeśli przyjęcie jest w drogiej restauracji, goście mogą czuć się zobowiązani do włożenia większej kwoty. Liczba osób z rodziny gościa: Jeśli na przyjęcie idzie cała rodzina (np. rodzice z dziećmi), zazwyczaj daje się jedną, większą kopertę od całej rodziny.

Jak podaje portal Onet Kobieta, powołując się na raport Santander Consumer Bank, w 2026 roku zaledwie 2 proc. badanych planuje podarować dziecku więcej niż 1000 zł, natomiast 6 proc. zamierza przeznaczyć na ten cel do 100 zł. Najliczniejsza grupa respondentów - 18 proc. - deklaruje kwoty w przedziale 401-500 zł, a 16 proc. wskazuje na 201-300 zł. Po 14 proc. ankietowanych wybiera zakres 101-200 zł oraz 301-400 zł, z kolei 7 proc. planuje wręczyć od 501 do 600 zł.

Warto pamiętać, że kluczem jest zdrowy rozsądek i dostosowanie wydatków do własnych możliwości, pamiętając, że najważniejszy jest duchowy wymiar tego dnia i radość dziecka. Zamiast licytować się na drogie prezenty, warto skupić się na obecności, wsparciu i pamiątkach, które będą przypominać o tym wyjątkowym dniu przez wiele lat.

