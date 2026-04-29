Szybka powtórka z matematyki. Wiesz, ile to jest 48-16:8+5-20:4=?

Łamigłówki matematyczne to doskonały sposób na utrzymanie mózgu w dobrej kondycji.

Zadania angażują logiczne myślenie, poprawiają pamięć i koncentrację.

Pamiętasz kolejność wykonywania działań? Sprawdź swoje umiejętności i oblicz w pamięci, ile to jest 48-16:8+5-20:4=?

Podobnie jak mięśnie potrzebują regularnego ruchu, tak umysł wymaga stymulacji, aby zachować sprawność i elastyczność. Zadania logiczne, zagadki liczbowe czy różnego rodzaju problemy matematyczne angażują wiele obszarów mózgu jednocześnie, co sprzyja jego ogólnemu rozwojowi. Podczas rozwiązywania łamigłówek aktywujemy przede wszystkim zdolność logicznego myślenia, analizowania oraz wyciągania wniosków. Mózg uczy się dostrzegać schematy, przewidywać konsekwencje i szukać niestandardowych rozwiązań. To z kolei przekłada się na lepsze radzenie sobie z codziennymi problemami, nie tylko tymi związanymi z matematyką. Regularne ćwiczenie umysłu poprzez zagadki może również poprawić pamięć i koncentrację. Skupienie się na rozwiązaniu wymaga utrzymania uwagi przez dłuższy czas oraz operowania informacjami w pamięci roboczej. Z czasem takie treningi pomagają zwiększyć zdolność koncentracji i szybciej przetwarzać informacje.

Nie musisz wcale być matematycznym geniuszem, aby móc rozwiązywać łamigłówki i zagadki. Nawet najprostsze działania, do obliczenia, których wystarczy wiedza, którą każdy z nas nabył w szkole podstawowej. Ważna jest regularność, bo to dzięki niej nasz umysł ciągle zmuszany jest do wysiłku. Jesteście gotowi na kolejne wyzwanie? Wiecie już ile, to jest 48-16:8+5-20:4=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

48-16:8+5-20:4=? - rozwiązanie krok po kroku

Zanim przejdziesz do obliczeń, pamiętaj, że w matematyce ważną rolę odgrywa kolejność wykonywania działań: najpierw dzielenie/mnożenie, potem dodawanie i odejmowanie (w kolejności zapisu od lewej do prawej). Bez znajomości reguł nie uda ci się udzielić poprawnej odpowiedzi.

1. Najpierw wykonujemy dzielenie:

16 : 8 = 2

20 : 4 = 5

Podstawiamy do wyrażenia:

48 − 2 + 5 − 5

2. Teraz wykonujemy działania od lewej do prawej:

48 − 2 = 46

46 + 5 = 51

51 − 5 = 46

Wynik końcowy: 46

Czy właśnie taki wynik uzyskaliście? Jeśli tak, należą wam się gratulacje!