Rozgnieć na miazgę i zalej gorącą wodą. Kiedy wlejesz do doniczki ziemiórki znikną wraz z larwami

Skuteczne domowe sposoby na ziemiórki w roślinach doniczkowych

Obecność ziemiórek unoszących się nad podłożem w kwiatach domowych to sygnał alarmowy, który wymaga natychmiastowej reakcji. Najczęściej mamy do czynienia z niezwykle uciążliwymi szkodnikami, których całkowite wyeliminowanie przypomina żmudną i nieskuteczną batalię. Aby ocalić ukochane rośliny, niezbędne jest zastosowanie wielotorowej strategii, ponieważ latające osobniki to wyłącznie wierzchołek góry lodowej. Prawdziwe zagrożenie czai się głęboko pod powierzchnią wilgotnej gleby, gdzie niebezpieczne larwy intensywnie uszkadzają system korzeniowy w poszukiwaniu materii organicznej. Taka ingerencja błyskawicznie osłabia roślinę i prowadzi do jej obumarcia. Właśnie dlatego mechaniczne odławianie dorosłych owadów musi iść w parze z likwidacją form ukrytych w ziemi. Z pomocą przychodzą tu powszechnie dostępne produkty, takie jak rumianek, aromatyczny czosnek czy cynamon, które rewelacyjnie sprawdzają się w roli naturalnych pestycydów.

Zalej czosnek wrzątkiem i pozbądź się larw ziemiórek z podłoża

Wykorzystanie intensywnie pachnącego naparu z czosnku to jeden z najskuteczniejszych patentów na pozbycie się ziemiórek z naszych roślin. Aby przygotować morderczy dla szkodników specyfik, wystarczy dokładnie rozgnieść jedną główkę czosnku i zalać ją szklanką bardzo gorącej wody. Gdy tak przygotowana mikstura całkowicie przestygnie, należy zaaplikować ją bezpośrednio do zaatakowanego podłoża. W przypadku delikatniejszych okazów, ten mocny roztwór można bez problemu rozcieńczyć, dolewając do niego dodatkowy litr wody o letniej temperaturze.

Ziołowy napar z rumianku to naturalny wróg ziemiórek

Kolejną doskonałą alternatywą do walki z uporczywymi owadami jest napar z rumianku. Do jego zrobienia potrzebne będzie dziesięć gotowych torebek herbatki lub równowartość stu gramów suszonych koszyczków rumianku. Ziołowy susz należy potraktować połową litra wrzącej wody i odstawić na około trzydzieści minut do całkowitego ostudzenia. W przypadku wykorzystania sypkiej formy rośliny, płyn przed użyciem musi zostać dokładnie przefiltrowany przez gęste sito. Tak przygotowanym preparatem podlewamy porażone rośliny, a dla utrzymania długotrwałego efektu cały zabieg musimy powtórzyć najpierw po upływie 7, a następnie po 14 dniach.

Jak rozpoznać ziemiórki w kwiatach i skąd biorą się w domach?

Te niepozorne, ciemno ubarwione owady z rodziny Sciaridae bywają nagminnie mylone z niewinnymi muszkami owocówkami. Taka pomyłka usypia czujność właścicieli roślin, którzy interweniują dopiero w momencie, gdy plaga opanuje większość domowej dżungli. Należy pamiętać, że te szkodniki celują w kwiaty doniczkowe, a dorosłe osobniki są wysoce mobilne i z ogromną łatwością kolonizują kolejne pojemniki ustawione w mieszkaniu. Najprostszą metodą detekcji intruzów jest energiczne, lecz ostrożne potrząśnięcie doniczką z rośliną. Jeśli w odpowiedzi nad ziemią wzbije się chmara drobnych owadów, diagnoza jest jednoznaczna. Ziemiórki zazwyczaj nie pojawiają się znikąd – najczęściej przynosimy je prosto ze sklepów, kupując nowe okazy z już skażonym podłożem, w którym ukryte są mikroskopijne jaja lub żarłoczne larwy.

Przepis na zdrowy ogród. Jak zapobiec rozwojowi chorób i szkodników?