Odważna stylizacja Heleny Englert na festiwalu. Beata Ścibakówna szalała pod sceną

Helena Englert debiutuje muzycznie na Open'erze. Córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny stawia na modę

Trójmiejska impreza muzyczna od dawna stanowi przestrzeń, w której dźwięki przeplatają się z najnowszymi trendami. Zgromadzeni artyści regularnie szokują nietuzinkowymi kreacjami, poszukując własnego, unikalnego wizerunku na wielkiej scenie. Podczas tegorocznej edycji ogromne zainteresowanie wzbudziła właśnie Helena Englert. Córka znanej aktorskiej pary postanowiła zaprezentować publiczności swoje wokalne umiejętności i autorskie piosenki. Przy okazji debiutu muzycznego, artystka zdecydowała się na wybór nieszablonowego ubioru, który mocno odznaczał się na tle innych festiwalowych propozycji przygotowanych przez gwiazdy.

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Nietypowy strój Heleny Englert na scenie. Aktorka założyła rajstopy jako bluzkę

Młoda wokalistka zaprezentowała się przed festiwalowiczami w wyjątkowo ekstrawaganckim wydaniu koncertowym. Jej nienaganną figurę podkreślały niezwykle krótkie szorty, które natychmiast rzucały się w oczy osobom pod sceną. Prawdziwą sensację wywołała jednak górna część garderoby, którą przygotowano ze zwykłych, jasnych rajstop przerobionych na top.

Oceny samego stroju mogą być oczywiście mocno zróżnicowane i wywoływać skrajne emocje, ale cel z pewnością został osiągnięty. Początkująca piosenkarka zdołała wywołać ogromne poruszenie wokół całego swojego show. Dzięki temu o jej udziale w wydarzeniu dyskutowano nie tylko w kontekście zaprezentowanych utworów, ale też odważnych wyborów modowych.

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Beata Ścibakówna dopinguje Helenę Englert. Aktorka w tłumie fanów na koncercie córki

Debiutującej wokalistce towarzyszyło pod sceną niezwykle silne wsparcie ze strony jej najbliższych osób. W tłumie świetnie bawiła się Beata Ścibakówna, bacznie śledząc z dołu każdy krok i gest swojej latorośli na estradzie. Znana aktorka dała się całkowicie ponieść muzyce, z uśmiechem na twarzy śpiewając słowa piosenek wraz z festiwalową publicznością. Zgromadzeni uczestnicy imprezy mogli dostrzec u niej wielką radość oraz szczerą dumę z faktu, że jej pociecha stawia tak odważne i pewne kroki w bezlitosnej branży muzycznej.

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