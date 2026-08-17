Atak na policjantów w gminie Komarów-Osada. 75-latek użył maczety, siekiery i noża

Interwencja policji w gminie Komarów-Osada

Do zdarzenia doszło 16 sierpnia 2026 roku przed południem na terenie jednej z posesji w gminie Komarów-Osada. Dyżurny otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że nietrzeźwy mężczyzna zachowuje się agresywnie i grozi swojej żonie pozbawieniem życia. Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji, aby uspokoić sytuację i zapewnić bezpieczeństwo domownikom. Funkcjonariusze po przyjeździe na miejsce zdarzenia rozpoczęli niezbędne czynności służbowe.

Atak 75-latka na funkcjonariuszy przy użyciu maczety

W trakcie podejmowanych działań mężczyzna nie zmienił swojego zachowania i nadal był agresywny. 75-latek trzymał w ręku niebezpieczne przedmioty i zaczął grozić policjantom pozbawieniem życia. Mieszkaniec gminy nie reagował na wydawane mu polecenia do zachowania zgodnego z prawem, a w pewnym momencie zaatakował mundurowych. Idąc w ich kierunku, rzucił w funkcjonariuszy maczetą, trafiając jej uchwytem w jednego z policjantów, co na szczęście nie spowodowało u niego poważniejszych obrażeń.

Agresja wobec rodziny i użycie siekiery oraz noża

Maczeta nie była jedynym przedmiotem, który mężczyzna wykorzystał przeciwko policjantom. Napastnik szedł w stronę mundurowych uzbrojony również w nóż oraz siekierę, którymi rzucał w stronę funkcjonariuszy, jednak tym razem nie trafił w cel. Całe zdarzenie widzieli członkowie rodziny 75-latka, wobec których również zachowywał się on w sposób agresywny. Ostatecznie policjanci zdołali obezwładnić mężczyznę i go zatrzymać.

Zatrzymanie i możliwe konsekwencje prawne

Zatrzymany 75-latek został doprowadzony do komendy w Zamościu i umieszczony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że w organizmie mężczyzny znajdowało się ponad 1,5 promila alkoholu. 17 sierpnia 2026 roku napastnik zostanie doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz inne przestępstwa mężczyźnie grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl