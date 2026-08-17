Znęcanie się nad psem w gminie Nowy Targ. Pijana kobieta ciągnęła zwierzę za samochodem

Interwencja świadków w gminie Nowy Targ

Osoby postronne, które zauważyły sytuację na drodze, ujęły kierującą i uniemożliwiły jej kontynuowanie jazdy. Jeszcze przed przybyciem funkcjonariuszy świadkowie odczepili zwierzę od samochodu osobowego marki Audi. Policjanci ustalili na miejscu, że pies był przywiązany metalowym łańcuchem do haka holowniczego pojazdu. Z ustaleń wynika, że kobieta w ten sposób przemierzyła wraz z psem odcinek drogi o długości około 400 metrów.

Pomoc weterynaryjna dla rannego psa

Na miejsce zdarzenia wezwano lekarza weterynarii, ponieważ obrażenia psa były bardzo poważne i rozległe. Na nawierzchni ulicy mundurowi zauważyli ślady krwi oraz fragmenty naskórka pozostawione przez ciągnięte zwierzę. Ranny pies otrzymał niezbędną pomoc medyczną, a następnie został zabrany do lecznicy weterynaryjnej. Funkcjonariusze zabezpieczyli materiał z monitoringu, który może mieć istotne znaczenie dla prowadzonego w tej sprawie postępowania.

Prawie 3 promile alkoholu u kierującej Audi

Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Podczas prowadzonych czynności na miejsce przyjechał mężczyzna, który miał odebrać samochód zatrzymanej kobiety. Okazało się jednak, że on także znajduje się w stanie nietrzeźwości, za co również poniesie odpowiedzialność. Kierująca Audi została zatrzymana przez mundurowych do dalszych czynności procesowych.

Konsekwencje karne za jazdę po pijanemu i znęcanie się

Kobieta usłyszy zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz znęcania się nad zwierzęciem. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek samochodu lub jego równowartości. W przypadku przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem przepisy przewidują karę do 3 lat więzienia, a przy szczególnym okrucieństwie od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd może dodatkowo orzec zakaz posiadania zwierząt, nawiązkę na cel związany z ich ochroną oraz przepadek zwierzęcia.

Źródło: Policja.pl