Znęcanie się nad psem w gminie Nowy Targ. Pijana kobieta ciągnęła zwierzę za samochodem

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-17 18:01

W miniony weekend, 15 lub 16 sierpnia 2026 roku, na terenie gminy Nowy Targ doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem nietrzeźwej kierującej. Policjanci zostali skierowani na interwencję dotyczącą kobiety prowadzącej Audi, która według zgłoszenia ciągnęła za pojazdem psa na metalowym łańcuchu. Dzięki zdecydowanej reakcji świadków pojazd został zatrzymany jeszcze przed przyjazdem patrolu.

Fragment dachu radiowozu z niebieskim napisem Policja. O interwencji w Nowym Targu przeczytasz w serwisie Eska.
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Interwencja świadków w gminie Nowy Targ

Osoby postronne, które zauważyły sytuację na drodze, ujęły kierującą i uniemożliwiły jej kontynuowanie jazdy. Jeszcze przed przybyciem funkcjonariuszy świadkowie odczepili zwierzę od samochodu osobowego marki Audi. Policjanci ustalili na miejscu, że pies był przywiązany metalowym łańcuchem do haka holowniczego pojazdu. Z ustaleń wynika, że kobieta w ten sposób przemierzyła wraz z psem odcinek drogi o długości około 400 metrów.

Pomoc weterynaryjna dla rannego psa

Na miejsce zdarzenia wezwano lekarza weterynarii, ponieważ obrażenia psa były bardzo poważne i rozległe. Na nawierzchni ulicy mundurowi zauważyli ślady krwi oraz fragmenty naskórka pozostawione przez ciągnięte zwierzę. Ranny pies otrzymał niezbędną pomoc medyczną, a następnie został zabrany do lecznicy weterynaryjnej. Funkcjonariusze zabezpieczyli materiał z monitoringu, który może mieć istotne znaczenie dla prowadzonego w tej sprawie postępowania.

Prawie 3 promile alkoholu u kierującej Audi

Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Podczas prowadzonych czynności na miejsce przyjechał mężczyzna, który miał odebrać samochód zatrzymanej kobiety. Okazało się jednak, że on także znajduje się w stanie nietrzeźwości, za co również poniesie odpowiedzialność. Kierująca Audi została zatrzymana przez mundurowych do dalszych czynności procesowych.

Konsekwencje karne za jazdę po pijanemu i znęcanie się

Kobieta usłyszy zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz znęcania się nad zwierzęciem. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek samochodu lub jego równowartości. W przypadku przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem przepisy przewidują karę do 3 lat więzienia, a przy szczególnym okrucieństwie od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd może dodatkowo orzec zakaz posiadania zwierząt, nawiązkę na cel związany z ich ochroną oraz przepadek zwierzęcia.

Źródło: Policja.pl

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