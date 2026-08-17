Ratunek nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Funkcjonariusze po służbie pomogli tonącemu

Akcja ratunkowa w rejonie ulicy Żeglarskiej

Zdarzenie miało miejsce 16 sierpnia 2026 roku nad Jeziorem Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu. Przed godziną 16:00 policjanci pełniący służbę w tym rejonie zostali skierowani w okolicę ulicy Żeglarskiej, gdzie prowadzono działania ratunkowe wobec starszego mężczyzny wyciągniętego z wody. Jak ustalili mundurowi, pierwsi pomocy udzielili trzej inni funkcjonariusze, którzy spędzali nad jeziorem czas wolny od służby. Byli to dzielnicowy z Komisariatu Policji w Górze Kalwarii oraz dwaj strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Radomiu.

Skuteczna reanimacja na brzegu jeziora

Wypoczywający nad wodą funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który pływał około 15 metrów od brzegu. Osoba ta prawdopodobnie zachłysnęła się wodą i zaczęła tonąć, co wywołało natychmiastową reakcję mundurowych. Dopłynęli oni do tonącego, wyciągnęli go z wody i przy pomocy deski SUP przetransportowali na brzeg. Ponieważ poszkodowany nie oddychał i nie miał wyczuwalnego tętna, mężczyźni natychmiast rozpoczęli reanimację, która przyniosła skutek po około dwóch minutach.

Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala

Mężczyzna odzyskał przytomność oraz funkcje życiowe, po czym został ułożony w pozycji bezpiecznej. Pozostawał on pod opieką policjanta i strażaków do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, a następnie trafił do szpitala na badania. Postawa funkcjonariuszy, którzy mimo czasu wolnego od służby podjęli skuteczne działania, miała według komunikatu kluczowe znaczenie dla uratowania życia mężczyzny. Sytuacja ta pokazuje, jak ważna nad wodą jest szybka reakcja świadków oraz znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.

Źródło: Policja.pl