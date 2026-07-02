Zara Larsson zatańczyła z fanem na Open'erze. Okazało się, że to radny z Konina

Zara Larsson wybrała go z tłumu na Open'erze

Występ szwedzkiej piosenkarki w środowy wieczór zdominował start gdyńskiego festiwalu. Zara Larsson od razu nawiązała świetny kontakt z ludźmi pod sceną, a potem zaskoczyła wszystkich spontaniczną akcją, o której szybko zaczęło mówić całe miasteczko festiwalowe.

Z tłumu festiwalowiczów Zara Larsson wyłuskała jednego z bawiących się mężczyzn i wciągnęła go na scenę. Artystka obdarowała go okolicznościowym t-shirtem i później rozpoczęła z nim wspólny układ taneczny przy owacjach tysięcy zachwyconych widzów. Krótkie filmiki rejestrujące ten taniec w mgnieniu oka podbiły serwisy społecznościowe.

Kim jest Piotr, który wystąpił z Zarą Larsson?

Sprawa nabrała dodatkowych barw, gdy okazało się, kim był szczęśliwiec z widowni. To Piotr Czerniejewski pełniący na co dzień funkcję radnego w Koninie. Radosną nowinę błyskawicznie udostępnili w internecie jego partyjni koledzy z Lewicy.

Wymanifestowałem to chyba zbyt mocno. Zrobiłem taki transparent, na którym napisałem, że złamałem kolano w marcu i że dzisiaj jestem gotowy, żeby z tobą zatańczyć. Bo faktycznie tak się stało. W marcu ledwo chodziłem, ale miałem ogromną motywację do rehabilitacji. No i jak się okazało, opłaciło się, bo dzisiaj zatańczyłem z Zarą Larsson na scenie. Jestem mega podekscytowany i bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne reakcje. Mam nadzieję, że godnie reprezentowałem naród polski na jedynym koncercie Zary w Polsce

- wyznał Piotr w rozmowie z "Glamour".

Viralowe nagranie z tańcem wywołało falę zazdrości wśród internautów, którzy uznali, że nie można wyobrazić sobie lepszej pamiątki z wakacyjnej imprezy, niż bliskie spotkanie z zagraniczną gwiazdą. Samorządowiec miał przygotowany specjalny baner informujący, że w marcu doznał kontuzji kolana, ale rehabilitacja pozwoliła mu wrócić do pełnej formy na czas koncertu i dziś jest gotowy, by zatańczyć z Zarą.

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Emocjonujący początek Open'era na głównej scenie

Szwedzka wokalistka przyciągnęła w środę tłumy. Mieszanka starych hitów i zupełnie nowych nagrań z oprawą pełną fajerwerków bardzo spodobała się polskiej publiczności, a całe wydarzenie oceniono jako niezwykle udane.

Nie ulega jednak wątpliwości, że to właśnie taneczny duet z polskim politykiem skradł najwięcej uwagi. Wyczyn na scenie z pewnością zapadnie w pamięć Piotra Czerniejewskiego na bardzo długie lata i będzie anegdotą nie tylko w kuluarach konińskiego ratusza.

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