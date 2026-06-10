Ariana Grande rozstała się z chłopakiem. Postanowili zostać przyjaciółmi

W 2024 roku Ariana Grande, jedna z najpopularniejszych amerykańskich piosenkarek, sfinalizowała swój rozwód. Już wcześniej rozpoczęła nową relację po poznaniu aktora Ethana Slatera. Według najnowszych doniesień, gwiazda, która właśnie wyruszyła w trasę koncertową, rozstała się z partnerem w pokojowej atmosferze.

Ariana Grande w trasie po przerwie, fani dalej zaniepokojeni

Choć dla wielu Ariana Grande jest przede wszystkim wokalistką i zdobywczynią wielu nagród muzycznych, to w rzeczywistości jej wielka kariera rozpoczęła się od musicali. 18-letnia artystka zadebiutowała z rozmachem na Broadwayu, od razu budząc podziw swoim talentem. Teraz na nowo zachwyca publiczność podczas kolejnej trasy koncertowej, w którą wyruszyła po siedmioletniej przerwie. Nie brakuje jednak zaniepokojenia stanem jej zdrowia w związku z rzucającą się w oczy niską masą ciała.

25

32-letnia gwiazda jest już po rozwodzie. Właśnie rozstała się z chłopakiem

Nie każdy wie, że artystka prowadziła dość burzliwe życie osobiste. Po kilku nieudanych związkach, w tym również z artystami, Ariana Grande stworzyła udaną relację z agentem nieruchomości Daltonem Gomezem. Ślub odbył się w maju 2021 roku, ale niestety, małżeństwo to nie przetrwało próby czasu. Rozwód sfinalizowano w roku 2024, gdy piosenkarka miała już nowego partnera.

Został nim starszy o rok kolega po fachu, aktor musicalowy, Ethan Slater. Para poznała się na planie nowej adaptacji "Wicked", jak i współpracowała ze sobą przy brytyjskim musicalu "Wizard of Oz". Zakochani potwierdzili swój związek w mediach społecznościowych i co jakiś czas pokazywali się razem na publicznych wydarzeniach. W lutym br. byli gośćmi Screen Actors Guild Awards w Los Angeles (na zdjęciu). Jak jednak podaje amerykański magazyn "People", ta relacja również dobiegła końca. Ariana i Ethan rozstali się, ale pozostają w przyjacielskich relacjach.

"Dali temu mnóstwo czasu i uważnego przemyślenia, ale zdecydowali się pójść oddzielnymi ścieżkami. Są nadal przyjaciółmi i nawzajem bardzo się wspierają" - przekazał dziennikarzom informator z otoczenia pary.

Ariana Grande i Ethan Slater nie komentują sprawy

O zabranie głosu domniemanych byłych partnerów poprosiła redakcja BBC News, jednak nie doczekała się odpowiedzi. Zarówno Ariana Grande, jak i Ethan Slater milczy w mediach społecznościowych w kwestiach osobistych. Piosenkarka jest w wirze przygotowań do kolejnych koncertów i premiery nowej muzyki 31 lipca. Do sierpnia wydarzenia w ramach "The Eternal Sunshine Tour" będą odbywać się w USA i Kanadzie, a potem gwiazda zagra dziesięć koncertów w Londynie.

ZOBACZ TEŻ: Czego słucha Maja Chwalińska? Zaskakujące wybory muzyczne tenisistki

Sonda Dua Lipa czy Ariana Grande? Kogo bardziej lubisz? Dua Lipa Ariana Grande obie są super :)