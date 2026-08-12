Joanna Jabłczyńska w bikini i słomkowym kapeluszu. Aktorka wyjawiła swoje nietypowe zasady na czas wakacji

Joanna Jabłczyńska pozuje w bikini bez grama makijażu

Gwiazda serialu "Na Wspólnej" jest dobrze znana telewidzom od wielu lat. Jako dziecko występowała w zespole Fasolki, a także w programie "Tik-Tak". Wielką sławę i sympatię widzów przyniósł jej udział w serialu "Na Wspólnej", gdzie wciela się w postać Marty Hoffer. Joanna Jabłczyńska z sukcesem działa na wielu polach i nie ogranicza się wyłącznie do grania w serialach. Wykonuje zawód prawniczki i z chęcią dzieli się z fanami swoim życiem z dala od show-biznesu, relaksując się na łonie natury.

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Aktorka z "Na Wspólnej" z uśmiechem zdradza reguły odpoczynku w sieci

Teraz Joanna Jabłczyńska podzieliła się z fanami kadrami z wakacji. Prawniczka zaprezentowała się w kolorowym, dwuczęściowym stroju kąpielowym i słomkowym kapeluszu. Na opublikowanym nagraniu nie uświadczymy zrobionej fryzury, ani profesjonalnego makijażu. Gwiazda postawiła na pełny relaks i wypoczynek na słońcu.

Joanna Jabłczyńska z uśmiechem na twarzy zdradziła w internecie, na czym polega jej wakacyjny relaks.

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Zakaz używania kosmetyków do makijażu i szczotki do włosów. Oby szczoteczki do zębów nie zapomnieć - napisała pod nagraniem.

Widać, że gwiazda serialu "Na Wspólnej" na urlopie czuje się jak ryba w wodzie. Odrzuca na bok przejmowanie się własnym wyglądem i korzysta z każdej wolnej chwili, stawiając na naturalność. Jej luźne podejście spotkało się z dużym uznaniem wśród komentujących internautów.

Zaraz pod materiałem posypały się liczne, ciepłe słowa od zachwyconych obserwatorów. Komentujący chwalili wygląd prawniczki, a ich uwadze nie umknęła wakacyjna stylizacja i oryginalny kapelusz gwiazdy.