"Taniec z Gwiazdami" 18. Kto odpadł w drugim odcinku programu? Fani poznali ostateczny werdykt

Telewizyjny format "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" powrócił na ekrany z początkiem marca, błyskawicznie wzbudzając spore emocje. W zaciętej rywalizacji o Kryształową Kulę bierze udział dwanaście par. Stawka jest naprawdę potężna, ponieważ triumfatorzy mogą wzbogacić się w sumie o trzysta tysięcy złotych.

Na parkiecie zaprezentowała się bardzo zróżnicowana mieszanka sław. W programie swoje umiejętności szlifują między innymi Magdalena Boczarska z Jackiem Jeschke, Izabella Miko i Albert Kosiński, Sebastian Fabijański z Julią Suryś, Emilia Komarnicka u boku Stefano Terrazzino, influencerka Natalia Natsu Karczmarczyk z Wojciechem Kuciną, Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba oraz Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski. W stawce są także Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Kacper Jasper Porębski z Darią Sytą, Kamil Nożyński z Izabelą Skierską, Piotr Kędzierski u boku Magdaleny Tarnowskiej, a także Gamou Fall trenujący z Hanną Żudziewicz.

Zobacz także: Iza Miko wyznała, że jest niepłodna. Diagnozę usłyszała 8 lat temu i natychmiast zaczęła działać. "200 zastrzyków"

Magdalena Boczarska i Izabella Miko faworytkami jurorów "Tańca z Gwiazdami"

Wstępne zmagania, które nie skutkowały niczyją eliminacją, bardzo szybko wyłoniły czołówkę faworytów. Według panelu jurorskiego na zdecydowane prowadzenie wyszli Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, imponując wszystkim swoją nieprzeciętną techniką oraz magnetyzmem scenicznym. Tuż za ich plecami uplasowała się Izabella Miko trenująca z Albertem Kosińskim, a bardzo udanym debiutem mogli pochwalić się również Sebastian Fabijański i Julia Suryś.

Odbiorcy programu snują własne teorie na temat zwycięzców. Spora grupa zakłada, że nagrodę zgarnie Magdalena Boczarska z Jackiem Jeschke lub Izabella Miko z Albertem Kosińskim. Format bywa jednak mocno nieprzewidywalny i wkrótce układ sił może się diametralnie zmienić. Warto pamiętać, że o ostatecznym sukcesie decydują nie tylko surowe noty ekspertów, ale również głosy samych telewidzów.

Zobacz także: Zdrójkowski zdradził Pawłowskiego. Oto, co mówi o jego udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

Zacięta walka w 2. odcinku i pierwsze pożegnania w show Polsatu

W kolejnym starciu walka była zażarta, ale ostatecznie ktoś musiał opuścić show. To głosy widowni zadecydowały, dla kogo drugi tydzień zmagań był tym ostatnim na parkiecie. Odpadli Małgorzata Potocka i jej taneczny instruktor Mieszko Masłowski. Czy to był sprawiedliwy wybór?

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami". Emocje już buzują! Gwiazdy w skąpych wdziankach tańczą jak marzenie. A te stroje!

Zobacz więcej zdjęć. "Taniec z Gwiazdami". Co się działo w 2. odcinku 18. edycji?

57

Adam Zdrójkowski chce poprowadzić "Taniec z Gwiazdami"! Fajny byłby wpis do CV?