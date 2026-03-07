Tak wyglądał występ Alicji Szemplińskiej na preselekcjach do Eurowizji 2026. Wygra?

Preselekcje Eurowizja 2026 - występ Alicji Szemplińskiej

Alicja Szemplińska wystąpiła w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026 jako główna faworytka. To ona wygrała wszystkie głosowania fanowskie przed koncertem. Czy jej występ do piosenki "Pray" spełnił oczekiwania? Piosenkarka pojawiła się na scenie w srebrnych gorsecie i naszyjniku, co przypominało zbroję. Na scenie towarzyszyło jej czterech tancerzy. Występ był wizualnie raczej skromny. Pojawił się element nawiązujący do polskiej kultury: nagrania warszawskich blokowisk. Najważniejszą rolę grały światła oraz głos Alicji, która zaśpiewała idealnie. Po występie pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, choć są też tacy, którzy zauważyli niedociągnięcia i tacy, którzy kompletnie inaczej wyobrażali sobie ten występ. Patrząc jednak na reakcje w social mediach, Szemplińska wciąż wydaje się faworytką.

Preselekcje Eurowizja 2026 - pierwsze reakcje w social mediach

Patrząc na pierwsze komentarze, liczbę wyświetleń i lajków przoduje Alicja Szemplińska. W momencie pisania tego artykułu na Instagramie jej występ ma ponad 2 tysiące polubień, podczas gdy drugie miejsce - Stasiek Kukulski - ma ich ponad 700. Na YouTube liczba wyświetleń jest wyrównana. Alicja, Stasiek, Piotr Pręgowski i Basia Giewont mają ich około 5,5 tysiąca. Najwięcej lajków ma tam jednak Basia Giewont - 850, a Alicja jest tuż za nią z 820. Czy te statystki przełożą się na wyniki? Przekonamy się 8 marca w programie "Pytanie na śniadanie".

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Siedemdziesiąty finał wielkiego konkursu muzycznego zagości w austriackiej hali Wiener Stadthalle w Wiedniu. Impreza trafiła do tego kraju w wyniku ubiegłorocznego zwycięstwa artystki JJ z utworem "Wasted Love". Koncerty półfinałowe zaplanowano na 12 i 14 maja 2026 roku. Ostatecznego triumfatora poznamy podczas wielkiego finału wyznaczonego na 16 maja.