Legia Warszawa triumfuje nad Cracovią w Ekstraklasie. Co to oznacza dla ich pozycji w tabeli?

Zwycięstwo Legii Warszawa nad Cracovią

W niedzielnym meczu 24. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa pokonała Cracovię Kraków wynikiem 1:0, z prowadzeniem 1:0 do przerwy. Jedyną bramkę spotkania zdobył Mileta Rajović w 31. minucie, wykorzystując zamieszanie w obronie przeciwnika.

Sędzią głównym spotkania, które obserwowało 21 083 widzów, był Patryk Gryckiewicz z Torunia. Żółte kartki otrzymali Rafał Augustyniak z Legii oraz Oskar Wójcik, Martin Minczew i Mateusz Klich z Cracovii, co świadczyło o zaciętej rywalizacji na boisku.

Analiza składów i zmiany w trakcie meczu

Legia Warszawa wystąpiła w składzie z Otto Hindrichem w bramce oraz Kacprem Chodyną i Patrykiem Kunem na skrzydłach. W drużynie Cracovii od początku zagrali Sebastian Madejski, Dominik Piła i Mateusz Klich w środku pola, a także Martin Minczew w ataku.

Kluczowa zmiana w Legii nastąpiła w 24. minucie, gdy kontuzjowanego Antonio Colaka zastąpił Mileta Rajović, który później zdobył zwycięską bramkę. W drugiej połowie trenerzy obu drużyn wprowadzili dodatkowe zmiany, mające na celu ożywienie gry swoich zespołów.

Sytuacja Legii i Cracovii przed meczem

Zwycięstwo pozwoliło Legii Warszawa po raz pierwszy od jesieni opuścić strefę spadkową Ekstraklasy, co było istotnym osiągnięciem dla drużyny. Tydzień wcześniej Legia zremisowała 2:2 z Jagiellonią Białystok, mimo dwubramkowej straty.

Cracovia z kolei przystąpiła do meczu po porażce 2:3 z Piastem Gliwice, gdzie dwukrotnie prowadziła. Krakowianie starali się przełamać siedmioletnią niemoc, gdyż ostatnie zwycięstwo w Warszawie odnieśli w 2019 roku.

Kto był nieobecny i oprawa kibiców?

W szeregach Legii Warszawa wciąż pauzowali z powodu urazów Ruben Vinagre oraz Paweł Wszołek. Cracovia zmagała się z brakiem m.in. Wiktora Bogacza i Gruzina Otara Kakabadze, co miało wpływ na strategię obu drużyn.

Przed meczem kibice Legii zaprezentowali transparent z cytatem oraz wielką flagę, a także odpalili środki pirotechniczne. Spiker Łukasz Jurkowski złożył również życzenia z okazji Dnia Kobiet, dodając wydarzeniu uroczystego charakteru.

Przebieg meczu i kluczowe interwencje

Początek meczu przyniósł strzał Wahana Biczachczjana, który sprawił problemy bramkarzowi Sebastianowi Madejskiemu. W odpowiedzi Mauro Perković uderzał głową, lecz piłka trafiła w ręce rumuńskiego bramkarza Otto Hindricha.

W pierwszej połowie Antonio Colak doznał kontuzji, a jego miejsce zajął Mileta Rajović, który później wykorzystał niezdecydowanie obrońców, strzelając gola w 31. minucie. Madejski musiał jeszcze bronić strzały Juergena Elitima i ponownie Biczachczjana.

Sytuacja w tabeli po ostatnim gwizdku

W drugiej połowie meczu obie drużyny miały trudności z kreowaniem klarownych okazji. Na początku tej części gry Kahveh Zahiroleslam z Cracovii próbował szczęścia z dystansu, ale bramkarz Legii był czujny.

W doliczonym czasie gry Mateusz Klich dośrodkował z rzutu wolnego, jednak Otto Hindrich pewnie złapał piłkę, co pozwoliło gospodarzom cieszyć się z drugiego zwycięstwa w 2026 roku. Po tym meczu Cracovia zajmuje siódme miejsce w Ekstraklasie z 33 punktami, natomiast Legia awansowała na 15. lokatę z 28 punktami, choć ta pozycja może ulec zmianie po poniedziałkowych spotkaniach.

