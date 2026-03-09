Legia Warszawa: Papszun wierzył w Rajovicia. Co teraz z walką o utrzymanie?

Zwycięstwo Legii Warszawa nad Cracovią

Marek Papszun, trener piłkarzy Legii Warszawa, ocenił mecz z Cracovią jako niezwykle trudne spotkanie z wymagającym fizycznie przeciwnikiem. Podkreślił jednak, że jego zespół zaprezentował dobrą organizację, dyscyplinę taktyczną oraz jedność i poświęcenie. Szkoleniowiec zaznaczył, że jedynym niedosytem był brak drugiego gola, który ostatecznie zamknąłby wynik meczu.

Już w 24. minucie meczu boisko opuścił chorwacki napastnik Legii, Antonio Colak, z powodu kontuzji. Zastąpił go Mileta Rajović, który później okazał się bohaterem spotkania. Papszun wyjaśnił, że Colak poczuł ból w ścięgnie Achillesa i sztab szkoleniowy nie chciał ryzykować pogłębienia urazu zawodnika.

Mileta Rajović przełamał strzelecką niemoc?

Mileta Rajović wykorzystał niezdecydowanie obrońców Cracovii w 31. minucie, strzelając gola z bliska i ustalając wynik na 1:0. Było to jego pierwsze trafienie w meczu o stawkę od 18 grudnia 2025 roku, kiedy to pokonał bramkarza Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji. Na bramkę w Ekstraklasie czekał natomiast od 28 września, po zwycięstwie nad Pogonią Szczecin.

Trener Papszun wyraził ogromną radość z gola duńskiego napastnika, wierząc, że ten w końcu się przełamał. Jak zaznaczył, wynikało to ze zmiany podejścia i nastawienia zawodnika. Szkoleniowiec podkreślił, że udało mu się dotrzeć do Rajovicia i wyraził nadzieję, że od teraz jego forma będzie już tylko lepsza, przynosząc Legii więcej bramek.

Ocena meczu i sytuacja Legii w Ekstraklasie

Niedzielne spotkanie nie dostarczyło kibicom wielu porywających momentów, zwłaszcza w drugiej połowie, gdzie obie drużyny miały problemy z kreowaniem klarownych okazji. Papszun przyznał, że Legia ma skrupulatny plan taktyczny, ale po drugiej stronie jest przeciwnik. Stwierdził, że Cracovia, z silnymi fizycznie zawodnikami, była trudnym rywalem, a najważniejsze było stworzenie drużyny i nadanie jej fundamentów. Gra nie była porywająca, lecz skuteczna, co podkreślił trener.

Papszun pochwalił również postawę skrzydłowego Kacpra Chodyny, który drugi raz z rzędu wyszedł w pierwszym składzie. Ocenił jego występ jako solidny i odpowiedzialny, zwracając uwagę na dobre ustawienie w obronie. W 80. minucie na boisko wszedł doświadczony środkowy obrońca Artur Jędrzejczyk, który, zdaniem trenera, pomógł w zarządzaniu meczem. Papszun nazwał go legendą klubu i wyraził nadzieję na częstsze korzystanie z jego doświadczenia, umiejętnie szafując siłami zawodnika.

Legia odniosła swoje drugie zwycięstwo w 2026 roku, awansując na 15. lokatę w tabeli, opuszczając strefę spadkową po raz pierwszy od jesieni ubiegłego roku. Trener podkreślił, że gra pod taką presją i walka o utrzymanie w Legii nie jest łatwa. Podkreślił, że koszulka Legii wiele waży i cieszy się ze zwycięstwa. Dodał, że krok po kroku trzeba budować drużynę, bo do utrzymania wciąż brakuje wielu punktów, co czyni to zwycięstwo cenniejszym.

Cracovia poniosła drugą porażkę z rzędu, zdobywając zaledwie trzy punkty w ostatnich pięciu ligowych meczach. Słoweński trener Cracovii, Luka Elsner, ocenił, że jego zespół popełnił błąd, który Legia wykorzystała. Stwierdził, że ich plan funkcjonował do momentu straty gola, a wynik jest rozczarowujący. Druga połowa była chaotyczna, a drużyna nie stwarzała zagrożenia pod bramką, pomimo przekonania, że nie zasłużyła na porażkę. W następnej kolejce Cracovia zagra z Wisłą Płock, a Legia zmierzy się z Radomiakiem Radom.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.