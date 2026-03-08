Legia Warszawa pokonała Cracovię. Jaki był kluczowy moment meczu?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-08 23:19

W ramach rozgrywek Ekstraklasy piłkarskiej doszło do emocjonującego starcia, w którym Legia Warszawa zmierzyła się z Cracovią. Mecz Legia – Cracovia przyciągnął na trybuny ponad 21 tysięcy kibiców, którzy byli świadkami zaciętej walki o ligowe punkty. Wynik spotkania rozstrzygnęła jedna bramka. Kto okazał się bohaterem tego wieczoru i przesądził o losach meczu?

Piłka nożna w kolorach białym i czarnym znajduje się w lewej części kadru, zawieszona w powietrzu, z widoczną teksturą na białych panelach. Z prawej strony, na wysokości piłki, unosi się beżowy but piłkarski z czarnymi paskami i złotymi korkami, dynamicznie przemieszczający się w lewą stronę. Pomiędzy piłką a butem, tuż nad zieloną trawą boiska, widoczny jest wyrwany z korzeniami kawałek darni, z którego wylatują drobne źdźbła trawy i ziemia, rozsypując się w powietrzu. Tło jest rozmyte, ukazując zielone boisko na dole i ciemne, niewyraźne światła w oddali, tworząc efekt nocnego meczu.

Jednobramkowe zwycięstwo Legii nad Cracovią

Spotkanie pomiędzy Legią Warszawa a Cracovią, rozegrane w ramach Ekstraklasy, zakończyło się zwycięstwem gospodarzy wynikiem 1:0. Jedyna bramka, która przesądziła o losach meczu, padła w 31. minucie. Jej autorem był Mileta Rajović, zapewniając swojej drużynie cenne trzy punkty.

Mecz obfitował również w upomnienia. Rafał Augustyniak z Legii Warszawa otrzymał żółtą kartkę, a po stronie Cracovii takimi kartkami ukarani zostali Oskar Wójcik, Martin Minczew oraz Mateusz Klich. Całe spotkanie sędziował Patryk Gryckiewicz z Torunia, a na trybunach stadionu zasiadło 21 083 kibiców, obserwujących to ligowe starcie.

Jak prezentowały się wyjściowe składy drużyn?

Trener Legii Warszawa zdecydował się wystawić Otto Hindricha w bramce, a defensywę tworzyli Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak i Radovan Pankov. W środku pola zagrali Bartosz Kapustka i Juergen Elitim. W trakcie meczu, po 58. minucie, na boisku pojawili się Damian Szymański, Rafał Adamski i Ermal Krasniqi, co wpłynęło na dynamikę gry.

Cracovia rozpoczęła mecz z Sebastianem Madejskim między słupkami, a w obronie zobaczyliśmy Oskara Wójcika, Gustava Henrikssona i Brahima Traore. Mateusz Klich i Amir Al Ammari zarządzali środkiem pola. W drugiej części spotkania trener dokonał zmian, wprowadzając między innymi Bosko Sutalo, Beno Selana i Dijona Kameriego, aby odmienić losy rywalizacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.