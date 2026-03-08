Eurowizja 2026 - kto z Polski? Znamy reprezentantkę naszego kraju!

Reprezentant Polski dołączył do listy uczestników 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. 7 marca 2026 roku widzowie na antenie TVP1 mogli zobaczyć koncert, w którym artyści zaprezentowali występy. Podobnie jak w 2025 roku, kiedy preselekcje wygrała Justyna Steczkowska, o wynikach decydowali wyłącznie widzowie. W konkursie nie było jurorów. Aż do godziny 23:59 trwało głosowanie, które wyłoniło zwycięzcę. Publiczność miała do wyboru następujące kandydatury:

Anastazja Maciąg z piosenką "Wild Child"

Piotr Pręgowski z piosenką "Parawany Tango"

Karolina Szczurowska z piosenką "Nie Bój Się"

Stasiek Kukulski z piosenką "This Too Shall Pass"

Basia Giewont z piosenką "Zimna Woda"

Alicja Szemplińska z piosenką "Pray"

Jeremi Sikorski z piosenką "Cienie Przeszłości"

Ola Antoniak z piosenką "Don't You Try"

Kto zdobył najwięcej głosów od widzów i barwach Polski pojedzie na Eurowizję 2026?

Eurowizja 2026 - zwycięzca polskich preselekcji

Reprezentanta Polski na Eurowizji 2026 poznaliśmy w niedzielę, 8 marca. Około godziny 10:00 w programie "Pytanie na śniadanie" przedstawiono oficjalny wynik głosowania publiczności. Decyzją widzów nasz kraj na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji reprezentować będzie... Alicja Szemplińska! Już w maju na eurowizyjnej scenie zaprezentuje się z piosenką "Pray". Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love".