Eurowizja 2026 - kto z Polski? Znamy reprezentantkę naszego kraju!

Reprezentant Polski dołączył do listy uczestników 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. 7 marca 2026 roku widzowie na antenie TVP1 mogli zobaczyć koncert, w którym artyści zaprezentowali występy. Podobnie jak w 2025 roku, kiedy preselekcje wygrała Justyna Steczkowska, o wynikach decydowali wyłącznie widzowie. W konkursie nie było jurorów. Aż do godziny 23:59 trwało głosowanie, które wyłoniło zwycięzcę. Publiczność miała do wyboru następujące kandydatury:
- Anastazja Maciąg z piosenką "Wild Child"
- Piotr Pręgowski z piosenką "Parawany Tango"
- Karolina Szczurowska z piosenką "Nie Bój Się"
- Stasiek Kukulski z piosenką "This Too Shall Pass"
- Basia Giewont z piosenką "Zimna Woda"
- Alicja Szemplińska z piosenką "Pray"
- Jeremi Sikorski z piosenką "Cienie Przeszłości"
- Ola Antoniak z piosenką "Don't You Try"
Kto zdobył najwięcej głosów od widzów i barwach Polski pojedzie na Eurowizję 2026?
ZOBACZ TAKŻE: Pierwszy faworyt do zwycięstwa Eurowizji 2026. To może być rok tego kraju!
Eurowizja 2026 - zwycięzca polskich preselekcji
Reprezentanta Polski na Eurowizji 2026 poznaliśmy w niedzielę, 8 marca. Około godziny 10:00 w programie "Pytanie na śniadanie" przedstawiono oficjalny wynik głosowania publiczności. Decyzją widzów nasz kraj na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji reprezentować będzie... Alicja Szemplińska! Już w maju na eurowizyjnej scenie zaprezentuje się z piosenką "Pray". Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!
Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?
Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love".