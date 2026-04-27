Alicja Szemplińska zaśpiewała na streamie Łatwoganga. Nie chciała zgolić włosów tuż przed Eurowizją

Łatwogang i jego rekordowy stream. Ponad ćwierć miliarda dla Cancer Fighters

Akcję "Diss na raka" rozpoczął raper Bedoes, zainspirowany chorobą swojej mamy. Muzyk postanowił wesprzeć Fundację Cancer Fighters i nagrał utwór wraz z 11-letnią, chorą na białaczkę Mają. Z czasem youtuber Łatwogang wystartował ze zbiórką charytatywną na rzecz fundacji, prowadząc dziewięciodniową transmisję na YouTube. Do jego kawalerki przybyła plejada gwiazd, a przedłużony stream w szczycie śledziło ponad 1,5 mln osób. Efekt? Absolutny rekord: ponad 250 mln zebranych złotych na pomoc dla dzieci z chorobami onkologicznymi.

20

Alicja Szemplińska zaśpiewała w kawalerce tuż przed Eurowizją. Nie chciała zgolić głowy

W kawalerce nie zabrakło też reprezentantki Polski w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji. Na kilka dni przed wylotem do Wiednia artystka zaśpiewała swój utwór "Pray" na charytatywnym streamie, namawiając do choćby symbolicznego wspierania akcji. Co więcej, Alicja Szemplińska wykonała też "Barkę" w towarzystwie... Mini Majka!

Jak szybko zauważyli internauci, Szemplińska opuściła najchętniej oglądane polskie mieszkanie, kiedy jedna z obecnych w nim osób naciskała, by zgoliła swoje włosy, idąc w ślad innych kobiet, które to zrobiły. "Obrzydliwie się zachowywała, biedna Szemplińska aż uciekła" - skwitował jeden z użytkowników platformy X. Czy faktycznie piosenkarka speszyła się naciskami? Tego nie wiemy. Pewne jest to, że przed nią ostatnie dni przygotowań do eurowizyjnego show. 28 kwietnia o 13:00 Telewizja Polska będzie transmitować konferencję prasową z udziałem polskiej delegacji na czele z Alicją Szemplińską.

Sonda Eurowizja 2026. Jakie miejsce dla Polski zajmie Alicja Szemplińska? Będzie w top 10 lub wyżej! Awansuje do finału, ale będzie między 11. a 20. miejscem. Awansuje do finału, ale będzie w ostatniej piątce. Nie przejdzie do finału.