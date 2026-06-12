Fogo Unia Leszno pokonuje PRES Toruń. Kto zdobył punkt bonusowy?

Zwycięstwo na własnym torze

W rywalizacji w ramach najwyższej klasy rozgrywkowej Fogo Unia Leszno pokonała PRES Grupę Deweloperską Toruń 49:41. Spotkanie przyciągnęło na trybuny 14 000 widzów, którzy obserwowali zaciętą walkę żużlowców. Gospodarze od początku mityngu byli bardzo zmotywowani, by odrobić dwupunktową stratę z pierwszego meczu. W tamtym spotkaniu drużyna z Torunia triumfowała z wynikiem 46:44.

Dzięki wygranej różnicą ośmiu punktów punkt bonusowy w dwumeczu powędrował na konto Fogo Unii Leszno. Najskuteczniejszym zawodnikiem w barwach gospodarzy okazał się Janusz Kołodziej, który zapisał na swoim koncie 11 punktów. Bardzo dobry występ zanotował również Nazar Parnicki, zdobywca 10 oczek. Cenne punkty dla miejscowego zespołu dorzucili ponadto Ben Cook (9 punktów) oraz Piotr Pawlicki (8 punktów).

Kto był najszybszy podczas meczu?

W drużynie przyjezdnych zdecydowanie wyróżniał się Robert Lambert, który wywalczył imponujące 16 punktów. Nieco słabiej zaprezentowali się pozostali czołowi zawodnicy gości. Patryk Dudek zakończył zawody z ośmioma oczkami na koncie. Z kolei Emil Sajfutdinow i Mikkel Michelsen dołożyli do dorobku toruńskiego zespołu odpowiednio 7 i 5 punktów. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwał sędzia Krzysztof Meyze z Wtelna.

Zmagania na torze obfitowały w szybką i emocjonującą jazdę obu ekip. Najlepszy czas dnia uzyskany na leszczyńskim owalu wyniósł 62,89 sekundy. Ten doskonały rezultat został osiągnięty przez dwóch różnych zawodników pod koniec spotkania. Najpierw wykręcił go Patryk Dudek podczas 13. wyścigu zawodów. Następnie, w zamykającym rywalizację 15. biegu, identyczny czas zanotował reprezentant gospodarzy, Janusz Kołodziej.