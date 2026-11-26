Brytyjczyk Ollie Bearman pozostanie kierowcą amerykańskiego zespołu Formuły 1 Haas w kolejnym sezonie, co ogłoszono w czwartek. Ta decyzja oznacza, że lista startowa na rok 2027 została skompletowana.

Potwierdzenie kontraktu z 21-letnim Anglikiem nastąpiło przed przedostatnim wyścigiem sezonu, czyli Grand Prix Kataru na torze Lusail International Circuit. W przyszłym roku jego partnerem w zespole będzie debiutant z Brazylii, Rafael Camara.

W trwającej edycji 2026 Bearman wywalczył 23 punkty. Taki dorobek daje mu trzynastą pozycję w klasyfikacji kierowców.

Od akademii Ferrari do pełnego etatu

Kierowca wywodzi się z juniorskiego programu Ferrari Drivers Academy, w którego barwach rywalizował w młodszych kategoriach, między innymi w Formule 2 oraz Formule 3. Jego debiut w Formule 1 miał miejsce w 2024 roku, gdy podczas Grand Prix Arabii Saudyjskiej zastąpił w zespole Ferrari Hiszpana Carlosa Sainza i zajął siódme miejsce. W kolejnym sezonie dołączył do Haasa jako pełnoetatowy zawodnik, startując u boku Francuza Estebana Ocona.

Szef zespołu, Ayao Komatsu, podkreślił, że nie ma lepszego kandydata na lidera ekipy Haas w kolejnym sezonie.

„Byliśmy świadkami jego rozwoju, zaangażowania oraz jakości, jaką wnosi do zespołu, zarówno na torze, jak i poza nim. Cechuje go ogromna etyka pracy i silna wola dalszego rozwijania zarówno siebie, jak i całej drużyny” – ocenił Komatsu.