Szybkie metody pozwalają usunąć poranny szron z szyb w samochodzie bez czasochłonnego skrobania.

Popularność w sieci zdobywa patent z wałkiem do włosów, a alternatywą są dwa domowe płyny rozmrażające.

Proste środki przygotowane w kilka sekund ułatwiają błyskawiczne przygotowanie auta do jazdy na mrozie.

Skrobaczka to niejedyne wyjście. Trik z mediów społecznościowych na zamarznięte szyby

Zimą kierowcy zmagają się nie tylko z niebezpiecznymi warunkami na drogach, ale także z koniecznością niemal codziennego usuwania lodu, który osadza się na szybach auta po mroźnej nocy. Najpopularniejszym narzędziem do walki z tym problemem pozostaje tradycyjna skrobaczka. W mediach społecznościowych pojawiła się jednak inna metoda, a jedna z internautek pokazała, jak usunąć szron z szyb samochodowych za pomocą wałka do włosów. Taki sposób pozwala szybko przygotować pojazd do drogi.

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Wałek do włosów zamiast skrobaczki. Jak działa ten patent?

Wystarczy przetrzeć pokryte szronem okna wałkiem do włosów, aby po chwili szyby odzyskały pełną przejrzystość i można było ruszyć w trasę. Sam przedmiot nie zajmuje wiele miejsca, dzięki czemu kierowcy mogą go na stałe przechowywać w schowku lub na półce w drzwiach pojazdu.

Domowy płyn do rozmrażania szyb. Dwa przepisy z alkoholem i octem

Skutecznym rozwiązaniem, które rozpuszcza lód w kilka sekund, jest również samodzielnie przygotowany płyn do rozmrażania szyb. Pierwszy przepis wymaga wlania jednej szklanki alkoholu do 100 ml wody i przelania roztworu do butelki z atomizerem, aby w razie potrzeby spryskać nim oblodzone powierzchnie. Zarówno alkohol, jak i ocet obniżają temperaturę zamarzania wody, co sprawia, że lód znika natychmiast po zaaplikowaniu preparatu.

Druga domowa mieszanka powstaje z połączenia jednej szklanki octu z połową szklanki wody. Taką miksturę również należy przelać do butelki z atomizerem i zabrać ze sobą rano w drodze do samochodu. Po spryskaniu zamarzniętych szyb i włączeniu wycieraczek szkło odzyskuje przejrzystość w kilka sekund, bez konieczności używania skrobaczki.