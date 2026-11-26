Jakość powietrza w domu: między faktami a popularnymi mitami

Oczyszczacz powietrza usuwa z pomieszczeń zanieczyszczenia, kurz, alergeny i nieprzyjemne zapachy, ale nie leczy schorzeń górnych dróg oddechowych - podkreślali uczestnicy konferencji pt. „Jak Polacy oceniają, rozumieją i poprawiają powietrze w swoich domach", która odbyła się 18 listopada 2026 r. w Centrum Prasowym PAP. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja raportu BGR Quantic „Jakość powietrza w domu. Rośliny, oczyszczacze i mity”.

Autor: Fot. PAP - kadr z filmu/ Materiały prasowe