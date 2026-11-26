Sylwia Grzeszczak ma powody do radości. Jej zapowiedziany na 2027 rok koncert stadionowy jest już prawie wyprzedany! W zaledwie dobę od rozpoczęcia sprzedaży organizator poinformował o wyprzedaniu połowy puli. Dla artystki to wielki zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Jako druga artystka w historii zaśpiewa na jednym z największych obiektów w kraju. W kalendarzu wyprzedziła nawet Dodę, która zapowiedziała swoje show na PGE Narodowym wcześniej, ale w późniejszym terminie.

Sylwia Grzeszczak na stadionie

Występy Grzeszczak na żywo od dawna elektryzują publiczność. Jednym z przełomowych był ten, jaki gwiazda zaserwowała w 2024 na deskach Opery Leśnej w Sopocie. Wówczas swojego podziwu dla talentu i charyzmy wokalistki nie krył Tomasz Raczej. Wymagający krytyk popkultury porównał nawet Grzeszczak do ikony estrady Anny Jantar!

Słuchając jej i patrząc na nią, miałem niepokojące wrażenie, że kiedyś już spotkałem się z podobną emanacją na polskiej estradzie, wtedy także uwieńczoną powszechnym uwielbieniem/ To była Anna Jantar - napisał.

W rozmowie z Eską piosenkarka odpowiedziała na komplement ze strony uznanego dziennikarza. Jego słowa wiele dla niej znaczyły.

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama

Grzeszczak porównana do Jantar

W wywiadzie dla ESKA.pl Sylwia Grzeszczak odniosła się do komentarza Tomasza Raczka. Onieśmielona porównaniem piosenkarka przyznała, że takie słowa, szczególnie od człowieka, którego postrzega w kategoriach autorytetu, są dla niej bardzo budujące.

To są takie mocne słowa, faktycznie, tym bardziej od takiej postaci, więc na pewno dla mnie, w tej historii muzyki, którą tworzę, to jest ważne, takie budujące, zachęcające do dalszego działania. Fajnie słyszeć takie słowa wsparcia - odpowiedziała dziennikarzowi w rozmowie z Eską.

Wypowiedź pochodzi z wywiadu z Sylwią Grzeszczak dla serwisu ESKA.pl z 2024 roku.