W ostatnim wywiadzie piosenkarka Alanis Morissette dokonała niespodziewanego coming outu. Gwiazda przełomu stuleci, zapytana o to, czy trudne doświadczenia z mężczyznami skłoniły ją do związków z kobietami, przyznała otwarcie, że tak, ponieważ jest panseksualna. Co to znaczy i kto jeszcze ujawnił taką samą orientacją?

Panseksualność - co to jest?

Panseksualność to orientacja, w której pociąg romantyczny lub seksualny nie zależy od tożsamości płciowej drugiej osoby. Osoby panseksualne czasem określają się jako "ślepe na płeć", nie uznając też binarnego podziału płci. Symboliczna flaga tej grupy składa się z poziomych pasów w kolorze różowym, żółtym i niebieskim.

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Te gwiazdy są panseksualne. Wśród nich Michał Szpak i Miley Cyrus

Do panseksualnych artystów należy Michał Szpak. Piosenkarz otwarcie wspiera społeczność LGBT+, jednak jego życie prywatne przez lata pozostawało owiane tajemnicą. W 2022 roku, w rozmowie z "Twoim Stylem", wokalista przyznał, że dla niego płeć drugiej osoby nie ma żadnego znaczenia.

- Miłość nie ma płci. Miłość to opieka, troska, zachwyt, relacja z osobą, z którą jest mi dobrze. Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku - powiedział.

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O panseksualnej orientacji mówią też Agnieszka Grzelak, Monika Miller czy Joanna Drozda. Z kolei wśród gwiazd zagranicznych coming outu dokonali m.in. Miley Cirus, Demi Lovato, Yungblud, Bella Thorne, Amandla Stenberg czy Brendon Urie z zespołu Panic! At The Disco. Zdjęcia dumnych, panseksualnych gwiazd znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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