Top Model - program, który potrafi zaskoczyć

W Polsce wyemitowano już 15. edycji "Top Model. Ten światowy format wdarł się szturmem do polskiej telewizji i od tamtej pory jest w czołówkach swojego pasma. Pokazuje on nie tylko kulisy świata mody, ale również brutalny świat właśnie modelingu. Prowadzącą polskiego "Top Model" od początku jest modelka Joanna Krupa. Jako jurorzy również od 1. sezonu towarzyszą jej Dawid Woliński i Marcin Tyszka. Od 3. edycji do tego grona dołączyła Katarzyna Sokołowska, a od 15 również Ewelina Gralak.

Dodatkowo od 1. edycji jednym z prowadzących był Michał Piróg, który pożegnał się z programem od bieżącego sezonu. Na jego miejsce zatrudniono Klaudię El Dursi - natychmiast ściągniętą z planu "Hotelu Paradise".

Marcin Tyszka nie był zaskoczony wynikiem. To dlatego Dominik odpadł z "Top Model"

Dominik odpada z "Top Model". Marcin Tyszka wprost o pewności siebie i czarnych charakterach

Za nami półfinał 15. edycji "Top Model". Decyzję widzów z programem pożegnał się Dominik, który nie był ulubieńcem internautów. W rozmowie z eska.pl Marcin Tyszka zdradził, co myśli o tej decyzji.

- Szczerze mówiąc troszkę spodziewałem się, że widzowie nie będą głosować na Dominika. Mimo tego, że ja go bardzo lubię i uważam, że on sobie poradzi w świecie mody i ma mega predyspozycje. Rzeczywiście był dość konkretny w programie i chyba nie wzbudził tak dużo sympatii jak inni uczestnicy. Szkoda, ale jesteśmy tak daleko, że oni wszyscy są fajni, więc ja tutaj nie mam faworyta. A myślę, że Dominik na pewno sobie poradzi i jeszcze zobaczymy go nie tylko w Polsce, ale w Paryżu - powiedział Marcin Tyszka dla eska.pl

Fotograf przyznał, że bardzo lubił pracować z Dominikiem i trzyma za niego kciuki. Podsumował jednak, iż polskie "Top Model" rządzi się swoimi prawami.

- U nas niestety zazwyczaj wygrywa sad story. W tym przypadku nie mamy sad story, ponieważ wszyscy uczestnicy są ludźmi sukcesu. Nie lubimy ludzi, którzy są bardzo pewni siebie. Co jest dziwne, bo ja akurat takich ludzi bardzo doceniam. No ale niestety, tak sądziłem, bo też patrzyłem sobie po ich social mediach i np. po opiniach - podsumował.